Следователи завершили расследование уголовного дела против 80-летней жительницы Хабаровского поселка Березовка, которую обвиняют в жестоком убийстве и расчленении квартиранта.

Как сообщает РИА "Новости", правоохранители установили, что пожилая женщина причастна еще к двум убийствам: от ее рук погибли восьмилетний соседский ребенок и 77-летняя знакомая.

"Убийства совершались топором, тела расчленялись и выбрасывались, – рассказал и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СК Илья Фирсов. – Дело в отношении 80-летней жительницы поселка Березовка по обвинению в убийстве трех лиц, а также надругательстве над их телами, направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения".

Как установлено следствием, пенсионерка нанесла смертельное ранение 52-летнему мужчине, который снимал у нее квартиру. После этого она расчленила труп и выбросила останки, которые впоследствии были найдены.

СМИ выяснили некоторые детали случившегося. Так, издание dvnovosti.ru со ссылкой на свой источник сообщало, что на улице нашли только кости убитого.

Все остальное полицейские обнаружили в холодильнике хозяйки жилья. В связи с этим журналисты этого СМИ не исключали, что женщина каннибал и может быть причастна также к другим убийствам.