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Все-таки друг человека: как на Алтае отреагировали на закон об опасных собаках

, ИА "Амител", Роман Поздняков
Думать надо не о намордниках, а о воспитании собак, считает руководитель приюта "Ласка" Софья Куликова
12 пород собак признали опасными / фото : Amic.ru

12 пород собак признали опасными / фото : Amic.ru

На днях правительство России утвердило список из 12 пород потенциально опасных собак и их метисов, во время прогулки с которыми с 1 января 2020 года хозяева обязаны использовать намордник и поводок. В список попали питбульмастиф, северокавказская собака, бразильский дог и другие крупные породы, в том числе волкособы (гибриды волка). Ранее предлагалось, что намордники должны носить собаки 69 пород, но список заметно сократили. Справедливо ли выделять отдельные породы как особо агрессивные, и что реально надо сделать, чтобы на улицах стало безопаснее, порталу Amic.ru рассказали те, чья жизнь напрямую связана с этими животными.

Собака бывает кусачей только от жизни собачьей

В первую очередь надо работать с людьми, а не выяснять потенциальную опасность отдельных пород, утверждает этолог (специалист, изучающий поведение животных) Ольга Жукова, профессионально занимающаяся воспитанием собак более 15 лет.

"Собака – это инструмент. Любой инструмент – отвертка, нож или топор – может быть использован для преступления. Но если мы будем запрещать все предметы, которые когда-либо нанесли вред человеку, у нас останутся только подушки. Были случаи, когда болонка прокусила человеку ахиллово сухожилие, и он на всю жизнь остался хромым. Увечья могут быть нанесены и небольшими собаками при недостаточном воспитании", – объясняет специалист.

Получается, список опасных пород мало что решит. Тем более что собак таких пород, как заметила Жукова, в России почти нет. Воспитывать нужно сначала человека, а потом уже собак.

Ольга уверена в необходимости возвращения "советской системы" подготовки собаководов. Тогда человека готовили к грамотному обращению с животными через обучающие курсы. "Во времена моего детства люди собак не боялись", – добавляет этолог.

Эту точку зрения разделила руководитель приюта для животных "Ласка" Софья Куликова, которая вспоминает, как сложно раньше было приобрести собаку.

"В советские времена, для того чтобы завести собаку, нужно было пройди курсы. Они были бесплатными, но обязательными. Из питомника тебе никогда животное не отдадут, пока ты не придешь с корочками собаковода-любителя. Давно пора такие курсы вводить, чтобы человек, прежде чем завести собаку, хотя бы имел представление как ее воспитывать и заниматься с ней", – считает общественник.

Необходимо вводить систему контроля и учета животных. Любой человек должен нести ответственность за свою собаку, настаивает представитель "Ласки". А прежде чем завести питомца, люди должны понять, что это такое, пройдя курсы, где опытные специалисты объяснят азы обращения с ними. Тогда, осознав всю сложность содержания животных, многие перестанут торопиться с покупкой.

Ожидание и реальность могут не совпасть, и "диванный" собаковод, который все знает о животных из интернета, просто откажется от покупки, встретившись с животным лицом к лицу. "В Сети пишут столько чуши", – говорит специалист-этолог с 15-летним стажем.

Собака несчастная очень опасна, ведь ей не везет в этой жизни ужасно

Агрессия у собак может появиться из-за неправильного или несерьезного отношения хозяина к питомцу, говорят эксперты.

"Даже добрейшие хаски меняют свое поведение, когда хозяин перестает бегать с ними многокилометровые дистанции, которые животным так необходимы. Собака начинает крушить все в квартире и зачастую оказывается брошенной на улице, когда хозяин "наиграется", – приводит пример Софья Куликова.

Руководитель приюта напомнила, как многие животные оказываются на улицах города по вине безответственных хозяев. Только в "Ласке" содержится более 600 собак. При этом вопрос опасности отдельных пород, по ее мнению, очень условен. Чаще всего людей кусают мелкие животные, говорит Куликова, отмечая, что у любой собаки есть зубы.

"Есть породы, которые стереотипно считаются бойцовскими, хотя это вымышленное понятие. Существует мнение, что, например, питбулей, бульдогов и стаффордов любят заводить люди, связанные с криминалом. На самом деле абсолютно разные собаководы держат такие породы. Эти собаки не бойцовские, а милейшие и добрейшие. У нас в приюте есть алабаи, метисы стаффордов – они обнимаются и целуются", – отмечает Софья Куликова.

Этолог Ольга Жукова согласна с тем, что относиться к выбору породы питомца надо очень внимательно: неправильное обращение с животным может испортить характер любой собаки и сделать ее агрессивной.

"Большинство себя переоценивают, когда читают о породе: собака требует активности, и думают, что это им подходит. Человеку сложно признать, что он недостаточно активный. Никто не любит себя критиковать, поэтому люди ошибочно считают, что готовы справиться с любой породой", – объясняет специалист.

Поэтому лает она как собака, поэтому злая она как собака

Выходит, что не порода делает собаку опасной, как утверждают чиновники, а безответственные хозяева. Да, поводок и намордник нужны, этого никто не отрицает, но насколько большим должен быть список из озлобленных собак по вине человека?

В эффективности закона усомнилась администратор группы в соцсети "ВКонтакте" "Собаки Барнаула" Кристина Рогалева. Девушка держит дома трех доберманов, которые значились в предыдущем, но так и не принятом списке из 69 "опасных" пород, и сейчас стали "безопасными" согласно новому документу.

"Я знаю, что мои собаки адекватные и дрессированные, но проще надеть намордник, чем доказывать окружающим, что они не тронут. И неважно, в какой список их включили. Собака любой породы, которая способна нанести вред, должна гулять в наморднике", – рассуждает Кристина.

Она вспоминает, что закон обсуждался давно и вызвал общественный резонанс среди собаководов. "Мы все считаем, что наши собаки не агрессивные и не должны входить в этот список", – говорит девушка. – Хотя готовы использовать намордники и поводки".

Роман, владелец очень доброго и отзывчивого 23-килограммового питбультерьера Оникса, согласился с необходимостью нововведений и не увидел в использовании намордника и поводка ничего страшного. При этом мужчина подчеркнул, что "клеймить" всех собак одной породы как агрессивных несправедливо.

"В целях безопасности такие законы нужны. Но часто люди не понимают, что большая собака может быть доброй, и каждому этого не объяснишь. Мне не сложно надеть намордник, хотя изучив историю породы, я понимаю, что это компаньон и настоящий друг. Этих собак используют в канистерапии (разновидность терапии с животными для реабилитации больных, – прим. ред.). У моего Оникса даже такого в мыслях нет – кого-то укусить. Он и на маленьких собак не гавкает", – говорит Роман.

Даже при условии добрых собак на улице и использовании намордников, вопрос абсолютной безопасности для окружающих может остаться открытым.

"Кто-то боится собак независимо от породы и просит на всех надеть намордники. А я вот, например, могу бояться мужчин, и что, мне теперь говорить: наденьте наручники на своего мужа, я его боюсь? И начать настаивать, чтобы все мужчины ходили в наручниках? Ведь они сильнее меня. Я понимаю, что мужчины адекватны в большей степени, и собаки тоже в большей степени адекватны, и их хозяева", – резюмирует этолог Ольга Жукова.

Тем не менее собаки часто нападают на людей. Жительнице Новоалтайска Надежде Кузьминой, которую в конце июня покусала бродячая собака, пришлось буквально уговаривать врачей поставить вакцину от бешенства. В региональном Минздраве подтвердили дефицит антирабической вакцины, который чиновники связали с закрытием одного из заводов.

Тогда на женщину напала собака, которой в списке правительства вообще быть не может, – обычная, простая, не породистая. И кто нас будет защищать от них? В региональном Минздраве даже не ведется статистика укусов. А значит, не известно, собаки какой породы чаще всего нападают. По крайней мере, в Алтайском крае. Но если бы укусы каждой собаки подсчитывались, то не исключено, что список опасных пород полностью бы состоял из животных, которые стали жертвами человеческой безответственности.

Автор:
Роман Поздняков корреспондент

Комментарии

1.08.2019 15:24
Пионер

Налог на содержание собаки, конские штрафы за выгул без намордника и поводка, конские штрафы за неубранные фекалии - вполне действенные меры воспитания именно собаководов. А соплежуйство теток из зоошизы ничего не даст.

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1.08.2019 15:25
Валерий

Я боюсь всех собак, а здесь только 12

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1.08.2019 15:28
- гость -

Вы хоть раз видели, чтобы штрафовали за выгул без намордника и кто это должен делать? Участковый?

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1.08.2019 15:28
krash

Намордники обязательаня часть, хоть какое воспитание - это зверь, и неизвестно, что у него на уме. и бесят эти собакеды своими фразами "ой не бойтесь, она не кусается" ....это собака, она не может не кусаться, я опасаюсь больших собак, а дети как себя чувствуют? !

Но чувствую, щас собакеды налетят, заминусуют и заноют, что собака лучше человека и т.д. не лучше. это питомец, за который Вы товарищи взялись отвечать - и отвечайте. Как для автомобилиста автомобиль - объект опасности, за который мы плтим и налог и отвечаем за содеянное, так и собаководы должны платить налог за объект опасности и отвечать в олной мере, не нарушая правил эксплуатации. (намордники, фикалии и т.д.)

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1.08.2019 15:32
Валерий

В статье речь идет о законе, работает он или нет, и в чем его смысл. Тратили время сначала на 69 собак потом на 12...Собирали собрания, залсушивали кого-то. И это закон? В чем? Просто ржу на полу. 12 пород волкосодержащих

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1.08.2019 15:35
Архимед_mailru

О . Житводёры подтянулись.

0  0
1.08.2019 15:35
- гость -

1.08.2019 15:28
krash
Да вменяемые люди и не против. Давно пишу, что нужно поголовное чипирование и учет. Тогда за истории по 70 кошек в квартире в ужасных условиях "владелец" будет получать нехилый штраф. И за собаку на самовыгуле, и за то, что поиграл и выбросил. Другое дело, что это никому не нужно. Налог пойдет непонятно на что, как обычно, и никакого контроля за содержанием не будет. Так что...

0  0
1.08.2019 15:55
- гость -

Вчера ехал по Попова, на пешеходном стояли три собаки и ждали пока машины остановятся, затем дружно пошли
Вот бы пешеходам поучиться!!!

0  0
1.08.2019 16:08
- гость -

1.08.2019 15:55
- гость -
Так у них естественный отбор. Кто не ждет - не выживает.

0  0
1.08.2019 16:08
- гость -

Вчера ехал по Попова, на пешеходном стояли три собаки и ждали пока машины остановятся, затем дружно пошли
Вот бы пешеходам поучиться!!!

У меня алкаши возле дома по пятницам неадекватней любой собаки себя ведут - в список их

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1.08.2019 16:37
krash

"Вчера ехал по Попова, на ...."
На трактовой возле радара через пешеходку собачка умная тоже регулярно дорогу переходит. Стоит и ждет пока машины остановятся, потом посмотрит по сторонам и переходит - вот реально умное животное, скорее всего анученное горьким опытом. А с людьми не так.....

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1.08.2019 19:01
Павлик

Закон в отношении владельцев необходимо только ужесточать!

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1.08.2019 22:01
- гость -

перцовый балончик в помощь

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