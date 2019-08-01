Бессменный руководитель либерал-демократов Владимир Жириновский поделился своим видением, что привело к обострению лесопожарной обстановки в сибирских регионах.
"Масштабные лесные пожары в Сибири – это следствие сокращения лесной охраны. В пять раз снизили число лесничих! – написал Жириновский в Telegram. – Если раньше мы быстро выявляли уже первые очаги пожара и малыми силами успевали погасить его в зародыше, то сейчас следить некому, выявлять некому".
Он согласился с тем, что после того, как пламя охватило миллионы гектаров, их тушение действительно может обойтись дорого.
"Но о людях кто подумает? Целые города задыхаются!" – возмутился лидер ЛДПР.
Отметим, что свыше двух недель барнаульцы жалуются на дымку с характерным запахом гари. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю утверждают, что возникновение неприятного явления связано с масштабными лесными пожарами в Красноярском крае.
Правительство региона проинформировало, что 26 июля в отдельных районах Барнаула выявлены незначительные превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе (допустимая 5 мг/куб.м, зафиксировано 5,6 мг/куб.м).
Горзеленхоз пытается стабилизировать экологическую обстановку, организовав поливку деревьев.
Сейчас к тушению пожаров подключилась авиационная группировка военных. Они планируют справиться с огнем за пять суток.
Комментарии
А что же ты такой умный до этого в думе молчал....
Ишь в один голос как по команде завизжали....один за другим. Проснулись.
выходит Жирик признался в том что все правительство и понятно кто не правильным курсом идут. А он как депутат гос.Дуры все законы по сокращению и оптимизации принимал - голосовал двумя руками. Шедеврально!!!
Сказочный кинолог разрешил гавкать
Уши «братьев на век» из этого всего не торчат случайно? А то сейчас выяснится что опять ножвспину
у сказачного подгорать начало
А кто эти законы принимает, где людей сокращают, лес вывозить разрешают, КТО БЮДЖЕТ ПРИНИМАЕТ?
Люди выбирают, в надежде на лучшую жизнь, а они принимают законы по которым даже уже высказываться нельзя…
Интересно, что пропиндосам очень нравится, когда где то, что то горит. Им лучше с трупами, тогда пошакалить можно. Вот пропиндосы бы показали, как надо тушить! Пропиндосы в 90-е управляли, всем тогда показали