Фестиваль

с 1 по 4 августа в поселке Верх-Обском Смоленского района проходит Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова. В программе – выступления народных талантов, кинопоказы, праздник для детей, спортивные состязания.

Участниками гала-концерта, который состоится в субботу, 3 августа, станут народные артисты России Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный, народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, заслуженный артист России Валерий Семин, Юрий Кузнецов-Таежный, Константин Евдокимов.

В заключительный день фестиваля, 4 августа, в Центре культуры и спорта с тематическими программами выступят представители Быстроистокского, Бийского и Смоленского районов.

Зоопарк

В воскресенье барнаульский зоопарк "Лесная сказка" отмечает девятый день рождения. Его история началась с небольшого зооуголка на территории парка Индустриального района. Сейчас здесь обитают более 50 видов животных. Некоторых сотрудники спасли от гибели, как, например, розового фламинго, который странным образом оказался на озере в Новичихинском районе. Местные жители нашли птицу и обратились в "Лесную сказку".

В праздничный день зоопарк подготовил увлекательную программу. С 12:00 гостей приглашают на мастер-классы, спектакль "Лучшая мама на свете", закладку новой звезды на "Аллее друзей" и экскурсию по зоопарку, которую проведет ее директор Сергей Писарев. Также в программе – ходулисты, бесплатный аквагрим, серебряное шоу, лотерея, фотозона с "пещерными людьми".

Фотовыставка

Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" завершился 28 июля. Но выставки, посвященные жизни и творчеству Василия Макаровича, еще работают. 3 и 4 августа барнаульцы смогут посмотреть на фотоработы Анатолия Ковтуна. Он запечатлел писателя и режиссера накануне начала большой работы над историческим фильмом о Степане Разине в 1974 году. Выставка открыта в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая на ул. Льва Толстого, 2.

Здесь же работает другая выставка – "Произведения В. М. Шукшина на сцене театров Алтайского края (1970–2010 гг.)". Ее экспонаты – фотографии, афиши, программы, театральные костюмы и куклы, декорации со спектаклей по мотивам произведений алтайского писателя.

Ипподром

3 и 4 августа на барнаульском ипподроме пройдут масштабные соревнования на кубок губернатора Алтайского края. Участия в них примут лучшие конники Сибири. Они поборются за десятки призов, а жюри определит лучших представителей орловской рысистой породы. Гостей мероприятия ожидает широкая культурная программа, будет работать зона фуд-корта.

Театры и концерты

У театров – каникулы, известные российские артисты начнут гастроли осенью, тогда и посетят Барнаул. Желающим увидеть и услышать звезд нужно проехать почти 300 км. Казино Altai Palace в игорной зоне "Сибирская монета" практически еженедельно приглашает представителей российского и зарубежного шоу-бизнеса. 3 августа на территории игорного заведения выступит Maruv – украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. Она покорила мир хитом Drunk Groove, а трек Focus On Me недавно ворвался в ЕвроХит топ-40.

Экскурсии

Необычная экскурсия "Барнаул как на ладони" запланирована на субботу. Она пройдет в Нагорном парке. Участники узнают интересные факты о городе и в бинокль рассмотрят памятники истории и архитектуры. Стоимость: 180 рублей – взрослые, 150 рублей – пенсионеры, студенты, школьники (при предъявлении соответствующего документа), дети до 6 лет – бесплатно. Обязательна предварительная запись по телефону 63-35-75.

Планетарий

Барнаульский планетарий в субботу, 3 августа, подготовил для детей от 6 лет мультфильм-экскурсию. Зрителям расскажут про созвездия, Луну, планеты Солнечной системы, невесомость, работу космонавтов на орбите. В 13:00 начнется программа "Экскурсии по солнечной системе" (12+), в 15:00 всех приглашают на "экскурсию" "От Земли до Вселенной" (12+).

В воскресенье в 11:00 гостям планетария расскажут все о Солнце в программе "Солнце. Наша живая звезда" (6+). В 13:00 всех желающих ждут на "Космонавтике для детей" (12+). В 15:00 детям от 12 лет расскажут удивительные факты о Солнечной системе: есть ли жизнь на Марсе? Почему Венера самая горячая планета? Что происходит на окраинах Солнечной системы?