Индийские врачи удалили у ребенка 526 зубов

Врачи в Индии удалили у семилетнего ребенка 526 зубов, которые находились в опухоли из-за аномалии развития зубной ткани, сообщает телеканал "360" со ссылкой на The New Indian Express.

Сообщается, что у ребенка была диагностирована одонтома – доброкачественная опухоль в костях верхней или нижней челюстей. Медики считают, что ее появление связано с травмами и воспалительными процессами в раннем возрасте, а также генетической предрасположенностью.

По словам врача, оперировавшего мальчика, опухоль весила 200 граммов. Она выглядела как мешок, наполненный очень маленькими зубами – 526 штук, их размеры составляли от 0,1 до 15 миллиметров, при этом даже у самых маленьких были корень и эмаль.