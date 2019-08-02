Алтайский край занял 43-е место по результатам исследования проектного центра "Инфометр", посвященного открытости региональных органов исполнительной власти в России.

Авторы исследования оценивали, насколько полную и исчерпывающую информацию о деятельности регионального правительства могут получить местные жители, а также наличие или отсутствие обратной связи и доступа к различным услугам.

Открытость органов власти Алтайского края оценили в 55,14%. Это близко к среднему по России показателю – 57%.

"Те органы власти, которые находятся ближе к нижней границе рейтинга, можно назвать лишь "приоткрытыми", – гласит пояснение экспертов. – Граждане в этих регионах не только не имеют возможности получить услуги органа власти посредством сайта, но и едва ли что-то могут узнать о их деятельности, полномочиях или составе".

За интерфейс сайта регион получил один балл. Более высокой оценки удостоились только 14 регионов.

"Числа от 1 до 6 в поле "Оценка интерфейса" отражают то, насколько цельным и законченным образом публикуются данные из разных категорий информации, – поясняют авторы исследования. – Так, оценка 1 означает, что на сайте в полной мере присутствует вся информация только по одному шагу (по одной категории информации), например, базовая информация об органе власти и его функциях по первому шагу".

Наиболее открытыми в Сибири стали правительства Томской области (2-е место, 99,28%), Красноярского края (10-е место, 80,46%) и Омской области (12-е место, 78,21%), наименее – Республики Алтай (69-е место, 39,55%) и Иркутской области (57-е место, 47,85%).

Лидерами по России стали Югра, Ростовская (оба – 100%), Томская (99,28%), Калужская (97,71%) и Волгоградская (93,44%) области, а также Башкортостан (91,07%), аутсайдерами – Ингушетия (14,48%), Кабардино-Балкария (21,1%), Дагестан (23,69%), Чечня (23,73%), Калмыкия (26,72%) и Карачаево-Черкесия (28,99%).

Напомним, пресс-службы алтайских органов власти заняли пятое место в рейтинге активности.