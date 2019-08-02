Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) выступил за то, чтобы наделить учителей, врачей и соцработников статусом госслужащих, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Он подчеркнул, что особенно необходимо предоставить социальные гарантии педагогам. В числе первоочередных мер парламентарий назвал льготы на приобретение жилья, при этом повышенное внимание следует уделить тем, кто трудится в сельской местности и малых городах.

Чернышов также обратил внимание на пенсионные коэффициенты и вопросы организации отдыха и проезда по стране, которые, по его оценке, следует сделать более комфортными.