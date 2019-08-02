Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) выступил за то, чтобы наделить учителей, врачей и соцработников статусом госслужащих, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Он подчеркнул, что особенно необходимо предоставить социальные гарантии педагогам. В числе первоочередных мер парламентарий назвал льготы на приобретение жилья, при этом повышенное внимание следует уделить тем, кто трудится в сельской местности и малых городах.
Чернышов также обратил внимание на пенсионные коэффициенты и вопросы организации отдыха и проезда по стране, которые, по его оценке, следует сделать более комфортными.
Комментарии
Да не...не выгодно. вдруг заживут лучше, вдруг более качественное образование начнут давать, вдруг умных станет много , а умными руководить сложнее, властям это не надо.
Тогда нельзя будет заниматься репетиторством , ибо госслужащий должен иметь единственный источник дохода.
Они с репетиторства и живут, в школе ваобще перестали чему то учить....
Чет я не слышал про льготы госслужащим в приобретении жилья
За чей счёт банкет?
Примут закон-тогда педагогам можно будет только посочувствовать, индексации з/п за последние 5 лет была 1 раз в прошлом году на 4%...
индексации з/п за последние 5 лет была 1 раз в прошлом году на 4%...
и плюсом ежегодный головняк с заполнением деклараций... все для народа делают)
2.08.2019 09:07
- гость -
индексации з/п за последние 5 лет была 1 раз в прошлом году на 4%...
и плюсом ежегодный головняк с заполнением деклараций... все для народа делают)
Что сложно один раз в году декларацию заполнить? Должны отчитываться о доходах и расходах, если на бюджете сидите
2.08.2019 08:46
Гость
"Тогда нельзя будет заниматься репетиторством , ибо госслужащий должен иметь единственный источник дохода."
Как раз госслужащим разрешено, кроме основной работы, заниматься только преподавательской деятельностью
Заполнять декларации - это такой геморой.
Попробуй забудь хоть про один счет, пусть на нем в течении года не появлялось ни копейки... После прокурорской проверки деклараций даже с работы можешь вылететь... Заполнять и на себя и на всех членов семьи+куча дополнительных справок:
полная информация о родственниках, как зовут, где работают...
на каких сайтах зарегистрирован (и попробуй не указать хоть какой-то сайт на котором зарегистрирован...)
кодекс поведения госслужащего
кодекс одежды госслужащего.
Но при этом 4% индексации за последние 5 лет... Радуйтесь-Вы же чиновники!!!В администрациях районов они з/п получают по 15-17 тысяч! Круть!
Заголовок какой то странный..Якобы учителей и врачей приравняют к госслужащим из Думы .
Меня бы устроила их пенсия. 75% от заработка?
Учителям и врачам зп депутатов,депутатам зп учителей,я за такой закон
Учителя, врачи, депутаты.... это все люди не производящие товаров, а значит не участвующих в цепочке товар-деньги, и живущих за счет настоящих производителей крестьян и рабочих. Крестьяне и рабочие стали лучше жить???? Сомневаюсь, а значит и зарплаты у всех служащих не должны быть большими.
- гость -
Меня бы устроила их пенсия. 75% от заработка?
От з/п госслужащего в Администрации района 15000 - пенсия 11 250 рублей.
Нашикуете много на такую сумму???
2.08.2019 12:09
- гость -
Чувствуешь разницу между дураком и умным? Так вот что бы второй был первым его надо выучить, не произвести товар а именно обучить
2.08.2019 15:53
- гость -
Чувствуешь разницу между дураком и умным? Так вот что бы второй был первым его надо выучить, не произвести товар а именно обучить
обученные люди которые работают продавцами и охранниками видимо такие же умные как ты