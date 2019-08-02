Жители Алтайского края подали в Росреестр с января по июнь 2019 года 316,9 тысячи заявлений на регистрацию прав, а также на постановку объектов недвижимости на кадастровый учет, сообщили Amic.ru в пресс-службе ведомства.

Их количество выросло на 18,7%. Годом ранее количество подобных операций составляло почти 266,9 тысячи.

"Как и в предшествующие годы, наиболее значительную группу в общем количестве заявлений составляют документы, поданные для осуществления государственной регистрации прав (90,4%), – уточнили в Росреестре. – По большей части собственники обращались за регистрацией прав на объекты недвижимости жилого назначения и земельные участки, суммарная доля таких заявлений превысила 50%".

Наибольший прирост продемонстрировали договоры долевого участия в строительстве. Их число в сравнении с аналогичным периодом 2018-го выросло на 28%.

Столь высокий спрос связывают с изменениями законодательства, которые вступили в силу в июле.

Речь идет о федеральном законе № 175-ФЗ, который закрывает для застройщиков прямой доступ к деньгам дольщиков. Отныне эти средства будут храниться на специальных эскроу-счетах до того момента, пока дом не будет сдан.

Застройщик же должен возводить объекты за собственные или кредитные средства, получить которые не так просто. Банки будут серьезно оценивать каждый проект, прежде чем выдать деньги на строительство.

В ожидании перехода на так называемое проектное финансирование алтайские застройщики активно получали разрешения на новое строительство, поэтому к середине 2019 года на рынке Барнаула стартовало много новых проектов, которые пока находятся на нулевом цикле.

Горожане, стремившиеся приобрести жилье посредством долевого участия, опасаясь, что дальнейшее промедление приведет к росту стоимости квартир, стали активно вкладывать деньги в новые строящиеся объекты, пока цена не подскочила.

Застройщики же могли скупать часть квартир сами у себя, чтобы до вступления в силу закона реализовать 10% площадей. Это позволило зданиям не попасть под закон.