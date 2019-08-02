Столица Республики Алтай переходит на раздельный сбор мусора

Администрация Горно-Алтайска решила организовать в городе раздельный сбор мусора. Специальные контейнеры для сбора пластика уже установили в Центральном сквере, сквере Семьи и в Мемориальном комплексе "Парк Победы", сообщает пресс-служба правительства региона.

Управляющим организациям и ТСЖ поручено проработать с собственниками многоквартирных домов вопрос приобретения контейнеров за счет средств собственников помещений для осуществления раздельного сбора пластика.

Вывоз собранных отходов осуществляет индивидуальный предприниматель Александр Нартов, который занимается переработкой вторсырья на территории города Горно-Алтайска.



В июне на совещании, посвященном обращению с твердыми коммунальными отходами, временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин поставил задачу урегулировать все проблемы с вывозом мусора, а также изучить возможность внедрения раздельного сбора мусора.