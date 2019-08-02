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Столица Республики Алтай переходит на раздельный сбор мусора

, ИА "Амител"
Специальные контейнеры установили в Центральном сквере

Администрация Горно-Алтайска решила организовать в городе раздельный сбор мусора. Специальные контейнеры для сбора пластика уже установили в Центральном сквере, сквере Семьи и в Мемориальном комплексе "Парк Победы", сообщает пресс-служба правительства региона.

Управляющим организациям и ТСЖ поручено проработать с собственниками многоквартирных домов вопрос приобретения контейнеров за счет средств собственников помещений для осуществления раздельного сбора пластика.

Вывоз собранных отходов осуществляет индивидуальный предприниматель Александр Нартов, который занимается переработкой вторсырья на территории города Горно-Алтайска.

В июне на совещании, посвященном обращению с твердыми коммунальными отходами, временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин поставил задачу урегулировать все проблемы с вывозом мусора, а также изучить возможность внедрения раздельного сбора мусора.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

2.08.2019 14:32
- гость -

Что то не понял, правительство хорошо придумало, повысили плату за вывоз мусора, контейнеры для мусора должны приобретать за счет людей и еще мусор должны сами жильцы сортировать!!!

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2.08.2019 15:02
Медведь-шатун

Фуфло где перерабатывающий завод, где разные машины под каждый вид мусора,,,ха,ха,ха,...нет, свалите всё в одну и на помойку за город...

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2.08.2019 15:37
- гость -

А может жители еще будут должны сами мусор на свалку доставлять?

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