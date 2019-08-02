Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

В пятницу, 2 августа, в Барнауле отмечают 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск. Традиционно на площади Ветеранов в этот день прошел торжественный митинг. В мероприятии принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Неоценим вклад ребят, воспитанных в Алтайском крае, в дело укрепления и прославления и нашей армии, и Воздушно-десантных войск. Не только ратные подвиги, не только доблесть военная, но и жизнь, и работа уже на ниве мирного труда, на ниве созидания отличает тех, кто был воспитан и прошел школу ВДВ", – подчеркнул глава региона.

После митинга десантники и их семьи колонной двинулись по центральным улицам города к Мемориалу Славы. Позже на Власихинском кладбище состоялась поминальная панихида с отданием почестей воинам, захороненным на аллее Памяти кладбища. Завершит празднование Дня ВДВ концертно-спортивная программа на пляже "Водный мир".