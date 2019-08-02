Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
В пятницу, 2 августа, в Барнауле отмечают 89-ю годовщину образования Воздушно-десантных войск. Традиционно на площади Ветеранов в этот день прошел торжественный митинг. В мероприятии принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Неоценим вклад ребят, воспитанных в Алтайском крае, в дело укрепления и прославления и нашей армии, и Воздушно-десантных войск. Не только ратные подвиги, не только доблесть военная, но и жизнь, и работа уже на ниве мирного труда, на ниве созидания отличает тех, кто был воспитан и прошел школу ВДВ", – подчеркнул глава региона.
После митинга десантники и их семьи колонной двинулись по центральным улицам города к Мемориалу Славы. Позже на Власихинском кладбище состоялась поминальная панихида с отданием почестей воинам, захороненным на аллее Памяти кладбища. Завершит празднование Дня ВДВ концертно-спортивная программа на пляже "Водный мир".
Комментарии
Ах зато,штоб , Наша жысть не кончаалась- по суровым кремлятским Законам!!!
настало время признаться. вот уже несколько лет подряд накануне 2 августа я передвигаюсь по всему городу и исправляю нужду (малую и большую) в фонтаны. 2 августа я прихожу повторно на каждое место преступления (а эти криминальные профайлеры не такие дураки) и кайфую
Когда полстраны затоплено, а пол страны в огне, не время для праздников!
на армию Батьки Махно похоже
Приятные фотки
С праздником, Крылатая пехота!
С праздником друзья!
С праздником!
Красные труселя это сильно, к вечеру свои за шпийона не примут?
Комменты из под лавки)