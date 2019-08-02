Известное барнаульское брендинговое агентство Punk you brands прекратило свое существование, сообщает группа компании в социальной сети Facebook.

Бывшие партнеры по бизнесу основали вместо нее каждый свою компанию. Ильдар Шале теперь руководит дизайн-бюро RED BLACK Design Bureau, а Данил Снитко – бренд-консалтинговым агентством "Два слова".

Расколу предшествовал конфликт между ними. Так, ранее Данил Снитко на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о том, что прекращает совместную работу с партнером.

"Я долго терпел, но с сегодняшнего дня я разрываю всяческие отношения с моим партнером по компании PUNK YOU BRANDS Ильдаром Шале и его супругой Ириной, – написал он. – Более не имею ни возможности, ни желания работать с этими людьми".

По его словам, причиной раздора стали деньги и нарушения договоренностей.

Агентство Punk you brands было основано в 2009 году. Оно профилировалось на создании и дальнейшем продвижении брендов.