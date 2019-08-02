Известное барнаульское брендинговое агентство Punk you brands прекратило свое существование, сообщает группа компании в социальной сети Facebook.
Бывшие партнеры по бизнесу основали вместо нее каждый свою компанию. Ильдар Шале теперь руководит дизайн-бюро RED BLACK Design Bureau, а Данил Снитко – бренд-консалтинговым агентством "Два слова".
Расколу предшествовал конфликт между ними. Так, ранее Данил Снитко на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о том, что прекращает совместную работу с партнером.
"Я долго терпел, но с сегодняшнего дня я разрываю всяческие отношения с моим партнером по компании PUNK YOU BRANDS Ильдаром Шале и его супругой Ириной, – написал он. – Более не имею ни возможности, ни желания работать с этими людьми".
По его словам, причиной раздора стали деньги и нарушения договоренностей.
Агентство Punk you brands было основано в 2009 году. Оно профилировалось на создании и дальнейшем продвижении брендов.
Комментарии
обычное дело
видимо не выдержали давления раззорившихся клиентов после работы с этими "специалистами"
Амик. В чем ценность данной новости? Вы теперь о каждом юрлице писать будете (закрылось, раскололось, опять открылось)? Или просто писать больше не о чем? Так лучше скажите как долго еще на Аванесова ремонт дороги будут делать. И почему уже несколько недель там нет ни одного рабочего?
кто все эти люди?
Это действительно заслуживает строки в новостях? кто это вообще такие?
еще можно в администрации поинтересоваться, а не дешевле ли на Мамонтова гаишника поставить, вместо того чтобы каждый год в неё миллионы закапывать? Фуры с тонарами один за другим под знак 10тонн прутся.
А какие бренды они вообще создали и продвинули?
Известно это агенство было, видимо, в узких кругах
Барнаульское Punk you brands...
Англичане в Барнауле...Вот это да!