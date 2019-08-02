Роскачество рекомендовало россиянам заклеивать изолентой камеру и микрофон ноутбука

Помимо установки антивируса на компьютер и обновления программ необходимо еще заклеивать камеру и микрофон, пока они не нужны, сообщается на сайте Роскачества.

"Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона – уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены", – отметил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

По его словам, "это как закон, который необходимо соблюдать", и незнание которого не освобождает от ответственности.

Также это увеличит шансы на приватность и спокойствие – если к устройству подключится хакер, он не увидит и не услышит человека.

Даже если запретить приложениям доступ к информации с этих частей устройства, то не получится 100% защиты от злоумышленников, подчеркивают эксперты. Но они все равно рекомендуют быть внимательнее при установке программ и по возможности не давать им доступ к микрофону и камере.

Для заклейки камеры нужен кусок непрозрачного скотча, а лучше изоленты, поскольку после снятия скотча останутся следы клея. Спросом пользуются и так называемые "шторки", которые закрепляются на камеру ноутбука и удобно регулируются.

Ранее Роскачество дало советы, как составить надежный пароль. Также необходимо, чтобы на всех сервисах они были разными. В противном случае злоумышленник может узнать пароль одного из них и получить доступ ко всем остальным ресурсам, "защищенным" этим набором символов.