Большинство россиян поддержали жесткие разгоны несогласованных акций

Согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга 69% опрошенных россиян, сообщает ВЦИОМ, проведя опрос среди жителей Москвы и России после прошедших в конце июля митингов.

Москвичей спросили, согласны или не согласны они с мнением, что в случаях акций протеста власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры. 61% опрошенных ответили "скорее согласен", 26% – "скорее не согласен", а 13% затруднились ответить.

Ответы среди россиян разделились на 69% и 23% соответственно, а 8% затруднились с выбором ответа.

Большинство москвичей знают об акции протеста – 83%, среди россиян – 59%. Акцию протеста считают несогласованной 58% москвичей, среди россиян – 39%.

54% москвичей согласны с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Не согласны – 29%.

Опрос проведен среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее заместитель генерального прокурора России призвал "жестко пресекать" митинги, используя "весь арсенал".