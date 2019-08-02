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Большинство россиян поддержали жесткие разгоны несогласованных акций

, ИА "Амител"
Большинство москвичей знают о недавней акции протеста, среди россиян о ней слышала половина опрошенных
Россияне согласны с жесткими действиями властей на митингах / Фото: ru.rfi.fr

Россияне согласны с жесткими действиями властей на митингах / Фото: ru.rfi.fr

Согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга 69% опрошенных россиян, сообщает ВЦИОМ, проведя опрос среди жителей Москвы и России после прошедших в конце июля митингов.

Москвичей спросили, согласны или не согласны они с мнением, что в случаях акций протеста власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры. 61% опрошенных ответили "скорее согласен", 26% – "скорее не согласен", а 13% затруднились ответить.

Ответы среди россиян разделились на 69% и 23% соответственно, а 8% затруднились с выбором ответа.

Большинство москвичей знают об акции протеста – 83%, среди россиян – 59%. Акцию протеста считают несогласованной 58% москвичей, среди россиян – 39%.

54% москвичей согласны с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Не согласны – 29%.

Опрос проведен среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Ранее заместитель генерального прокурора России призвал "жестко пресекать" митинги, используя "весь арсенал".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

2.08.2019 16:58
- гость -

Опрос проводили в Кремле?

0  0
2.08.2019 17:04
- гость -

где этот опрос? Что за чушь?

0  0
2.08.2019 17:07
- гость -

Лукавые цифры. 146%

0  0
2.08.2019 17:17
- гость -

бред чистой воды

0  0
2.08.2019 17:21
- гость -

Либерастята, а в чем лукавость или бред? То, что большинство принявших участие даже голосовать в Москве не могут вас не смущает? Хотя о чем я...

0  0
2.08.2019 17:46
Виктор

Очередное дешёвое враньё...

0  0
2.08.2019 18:00
гость

90 % за жесткое проявление власти

0  0
2.08.2019 18:01
- гость -

Сидите в интернете , революционеры, а не удержались, вэлкам в КПЗ

0  0
2.08.2019 18:02
- гость -

Каждому, кто поддержал бандитов, для полного понимания необходимо дать пару раз дубинкой по башке. Авось на собственном опыте дойдёт быстрее.

0  0
2.08.2019 18:07
- гость -

Надо безжалостно выдёргивать сорняки и их молодые побеги.

0  0
2.08.2019 18:10
Сибиряк

Соболь в глаз надо бить однако чтобы шкурку не попортить.

0  0
2.08.2019 18:12
- гость -

Парижские полицейские в этом преуспели.Несколько десятков попаданий.

0  0
2.08.2019 18:25
- гость -


2.08.2019 17:46
Виктор


Витюнька, а в чем вранье то? Сможешь обосновать?

0  0
2.08.2019 18:33
- гость -

Кто спросил и где? Ни одного знакомого мне москвича ни о чем подобном не спрашивали. Результаты подобных опросов берутся с потолка.

0  0
2.08.2019 18:37
- гость -

69 % россиян за то, чтобы росгвардия лупила их дубинками на улице. ВЦИОМ в своем уме?

0  0
2.08.2019 18:38
- гость -

Я тоже сейчас позвонил одной знакомой москвичке,а она:"Нет ничего такого у меня не спрашивали"

0  0
2.08.2019 18:42
- гость -

Москвичи и гости столицы!Завтра вперёд на митинг !

1  0
2.08.2019 18:48
Читатель

Ложь, опять ложь.

0  0
2.08.2019 18:56
- гость -

Недавно ВЦИОМ заявлял, что Путину доверяют 55% населения.

0  0
2.08.2019 19:00
- гость -

Вопрос был: Москвичей спросили, согласны или не согласны они с мнением, что в случаях акций протеста власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.

Люди ответили, что власть должна действовать в соответствии с законом. Конституция гарантирует право проводить такие акции. Значит акции законны. И власть должна действовать в соответствии с законом, т.е. не мешать их проведению.

Главное в опросе правильно сформулировать вопрос.

0  0
2.08.2019 19:00
GreenWinter

Давно пора проводить опросы в интернете, открытые, тогда было бы понятно, кто там за репрессии.

0  0
2.08.2019 19:06
гость

Опрос проведен среди 1,6 тысячи респондентов

Это одна сотая процента москвичей, но в социологии свои методики, они дергают выборку с разных социальных слоев и сотая доля процента позволяет вроде бы делать вывод

0  0
2.08.2019 19:08
- гость -

Как сказал ведущий РБК,москвич Игорь Виттель: "Если вместо Путина будет Навальный, а вместо Собянина Яшин – я лучше сразу застрелюсь."

0  0
2.08.2019 19:08
гость

Тут ключевые слова "даже если приходится применять жесткие меры", а с законом это само собой, тут и спрашивать не о чем

0  0
2.08.2019 19:12
- гость -

Разгонять! И не сюсюкать!
Порядок это закон! А закон это сила!

0  0
2.08.2019 19:13
гость

Осуществляя свои конституционные права имеешь ли ты право нарушать конституционные права других? Ответы: 1) нет 2) да плевал я на права других

0  0
2.08.2019 19:23
то 19:00

Вот и алексей н говорил,что по Конституции он вправе зарегистрироваться кандидатом в президенты РФ.А Памфилова заявила что по закону уголовникам с непогашенной судимостью(тем более дважды) там не место.И вот опрос:"Кто прав н,трактующий Конституцию, или Памфилова,которая исполняя закон его не зарегистрировала?"

0  0
2.08.2019 19:24
Пионер

При такой раздаче 69% баранов будут за, чтоб пастухи лупили их в собственных домах для профилактики.

0  0
2.08.2019 19:29
-гость-

у Чаушеску рейтинг за неделю перед расстрелом согласно румынского "ВЦИОМ" был 86% по идее должны были на руках носить, а оно вон оно как

0  0
2.08.2019 19:37
гость

При такой раздаче 69% разных слоев населения будут против, чтоб западные господа имели их в собственных домах, потому что господа имеют на это право

0  0
2.08.2019 19:42
гость

Так и Гитлер всех порвал на выборах, а вон оно как. Тут решает не процент, а сильные мира сего. Они все могут поменять при любом проценте. Главное вывести на улицы как можно больше отморозков и напугать ими большой процент недовольных

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2.08.2019 19:59
Пионер

При такой раздаче 69% разных слоев населения будут против, чтоб западные господа имели их в собственных домах, потому что господа имеют на это право

Если мосье нравится, когда его имеет господин( западный или восточный - дело предпочтений мосье), то вовсе не значит, что 69% населения это нравится. Опять же сугубо личное мнение - большинство хочет, чтоб их не имели. От слова совсем. Мосье наверное в потный ужас от такого бросает, да?

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2.08.2019 20:14
Чучмек

Полностью поддерживаю. Можно и пожёстче

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