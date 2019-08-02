Большинство россиян поддержали жесткие разгоны несогласованных акций

Согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга 69% опрошенных россиян, сообщает ВЦИОМ, проведя опрос среди жителей Москвы и России после прошедших в конце июля митингов.
Москвичей спросили, согласны или не согласны они с мнением, что в случаях акций протеста власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры. 61% опрошенных ответили "скорее согласен", 26% – "скорее не согласен", а 13% затруднились ответить.
Ответы среди россиян разделились на 69% и 23% соответственно, а 8% затруднились с выбором ответа.
Большинство москвичей знают об акции протеста – 83%, среди россиян – 59%. Акцию протеста считают несогласованной 58% москвичей, среди россиян – 39%.
54% москвичей согласны с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения. Не согласны – 29%.
Опрос проведен среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.
Ранее заместитель генерального прокурора России призвал "жестко пресекать" митинги, используя "весь арсенал".
Комментарии
Опрос проводили в Кремле?
где этот опрос? Что за чушь?
Лукавые цифры. 146%
бред чистой воды
Либерастята, а в чем лукавость или бред? То, что большинство принявших участие даже голосовать в Москве не могут вас не смущает? Хотя о чем я...
Очередное дешёвое враньё...
90 % за жесткое проявление власти
Сидите в интернете , революционеры, а не удержались, вэлкам в КПЗ
Каждому, кто поддержал бандитов, для полного понимания необходимо дать пару раз дубинкой по башке. Авось на собственном опыте дойдёт быстрее.
Надо безжалостно выдёргивать сорняки и их молодые побеги.
Соболь в глаз надо бить однако чтобы шкурку не попортить.
Парижские полицейские в этом преуспели.Несколько десятков попаданий.
2.08.2019 17:46
Виктор
Витюнька, а в чем вранье то? Сможешь обосновать?
Кто спросил и где? Ни одного знакомого мне москвича ни о чем подобном не спрашивали. Результаты подобных опросов берутся с потолка.
69 % россиян за то, чтобы росгвардия лупила их дубинками на улице. ВЦИОМ в своем уме?
Я тоже сейчас позвонил одной знакомой москвичке,а она:"Нет ничего такого у меня не спрашивали"
Москвичи и гости столицы!Завтра вперёд на митинг !
Ложь, опять ложь.
Недавно ВЦИОМ заявлял, что Путину доверяют 55% населения.
Вопрос был: Москвичей спросили, согласны или не согласны они с мнением, что в случаях акций протеста власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.
Люди ответили, что власть должна действовать в соответствии с законом. Конституция гарантирует право проводить такие акции. Значит акции законны. И власть должна действовать в соответствии с законом, т.е. не мешать их проведению.
Главное в опросе правильно сформулировать вопрос.
Давно пора проводить опросы в интернете, открытые, тогда было бы понятно, кто там за репрессии.
Опрос проведен среди 1,6 тысячи респондентов
Это одна сотая процента москвичей, но в социологии свои методики, они дергают выборку с разных социальных слоев и сотая доля процента позволяет вроде бы делать вывод
Как сказал ведущий РБК,москвич Игорь Виттель: "Если вместо Путина будет Навальный, а вместо Собянина Яшин – я лучше сразу застрелюсь."
Тут ключевые слова "даже если приходится применять жесткие меры", а с законом это само собой, тут и спрашивать не о чем
Разгонять! И не сюсюкать!
Порядок это закон! А закон это сила!
Осуществляя свои конституционные права имеешь ли ты право нарушать конституционные права других? Ответы: 1) нет 2) да плевал я на права других
Вот и алексей н говорил,что по Конституции он вправе зарегистрироваться кандидатом в президенты РФ.А Памфилова заявила что по закону уголовникам с непогашенной судимостью(тем более дважды) там не место.И вот опрос:"Кто прав н,трактующий Конституцию, или Памфилова,которая исполняя закон его не зарегистрировала?"
При такой раздаче 69% баранов будут за, чтоб пастухи лупили их в собственных домах для профилактики.
у Чаушеску рейтинг за неделю перед расстрелом согласно румынского "ВЦИОМ" был 86% по идее должны были на руках носить, а оно вон оно как
При такой раздаче 69% разных слоев населения будут против, чтоб западные господа имели их в собственных домах, потому что господа имеют на это право
Так и Гитлер всех порвал на выборах, а вон оно как. Тут решает не процент, а сильные мира сего. Они все могут поменять при любом проценте. Главное вывести на улицы как можно больше отморозков и напугать ими большой процент недовольных
При такой раздаче 69% разных слоев населения будут против, чтоб западные господа имели их в собственных домах, потому что господа имеют на это право
Если мосье нравится, когда его имеет господин( западный или восточный - дело предпочтений мосье), то вовсе не значит, что 69% населения это нравится. Опять же сугубо личное мнение - большинство хочет, чтоб их не имели. От слова совсем. Мосье наверное в потный ужас от такого бросает, да?
Полностью поддерживаю. Можно и пожёстче