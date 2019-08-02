Энергетики компенсировали жителям Барнаула дополнительные дни и недели, проведенные без горячей воды. Об этом Amic.ru сообщили в Сибирской генерирующей компании. Компенсации получили все граждане, которые терпели неудобства.

Напомним, в нескольких домах Барнаула два раза за сезон отключали горячую воду. Сначала это произошло ошибочно, во время опрессовки по контуру ТЭЦ-3. Затем воду перекрыли планово, из-за испытаний по контуру ТЭЦ-2.

Когда жильцы обратились за разъяснениями в СГК, им ответили, что произошла ошибка, и пообещали выплатить компенсации в трехкратном размере за внеплановое отключение.

Позже в редакцию Amic.ru обратились недовольные барнаульцы. По их словам, в управляющей компании пояснили, что компенсации получат только собственники квартир, где не установлены приборы учета.

"А мы, добропорядочные плательщики со счетчиками, отделаемся словом "извините" на открытке с медвежонком, которые СГК рассылает по почтовым ящикам?" – возмутились горожане.

В управляющей компании "Городской департамент ЖКХ" информацию опровергли.

"Неправда, перерасчет произведен абсолютно всем, и с приборами учета, и без них. Сумму компенсаций рассчитывали по количеству дней. Есть дома, где воду отключали на два дня. Собственникам квартир вернули около 70 рублей. Тем, кто попал под трехнедельный период отключения, компенсировали больше. Квитанции с перерасчетами барнаульцы уже получают".

В Сибирской генерирующей компании добавили: "Компенсации положены жильцам 19 многоквартирников. Это дома на ул. Крупской, 78, 80, 93, 99, 101; ул. Молодежной, 35, 37, 39, 40, 47, 66; ул. Шевченко, 82; ул. Новороссийской, 11Б; пр. Красноармейском, 96А, 105, 114; пр. Социалистическом, 107; пр. Строителей, 29; ул. Гущина, 175".

За основу при расчете суммы компенсации взяты норматив потребления ресурса в час, количество часов, на которое ошибочно были отключены потребители от горячей воды, тариф на тепловую энергию.

"Получившаяся цифра, по решению руководства СГК, была увеличена в три раза – именно такую сумму увидели горожане в пришедших им письмах. В среднем жильцы получат от 73 до 935 рублей на человека", – отметили в СГК.

По договоренности с управляющими организациями, компенсации отражены в квитанциях за июль 2019 года в графе "Перерасчеты". В дальнейшем при оплате услуги "горячее водоснабжение/подогрев", плату за нее заберут из этих средств. То есть фактически жителям какое-то время, в зависимости от объема потребления, не придется платить за услугу.

"Руководство Сибирской генерирующей компании и специалисты теплосетевого подразделения еще раз приносят извинения за сложившуюся ситуацию, проведена внутренняя проверка, по результатам которой виновные были наказаны, сделаны выводы, чтобы такое в будущем больше не повторилось. Жильцы указанных домов также могут задать свои вопросы по телефонам: +7 (3852) 599-412, +7 (3852) 545-434", – уточнила начальник управления по внешним связям барнаульского филиала СГК Анастасия Лукьянова.