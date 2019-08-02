Змеиногорская межрайонная прокуратура выявила многочисленные нарушения при проведении санитарных рубок леса у поселка Черепановский в Змеиногорском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ревизоры выяснили, что деревья спиливали без разрешительной документации, а местное лесничество не предприняло никаких мер, чтобы это прекратить.

В ходе проверки установлено, что рубка велась в том числе в водоохранной зоне реки Корболихи. Размер ущерба превысил 9,5 млн рублей, подсчитали правоохранители.

По результатам мероприятия, полицейские возбудили два уголовных дела по статьям "Кража" и "Присвоение или растрата". Расследование взято на контроль прокуратурой.