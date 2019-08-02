Змеиногорская межрайонная прокуратура выявила многочисленные нарушения при проведении санитарных рубок леса у поселка Черепановский в Змеиногорском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Ревизоры выяснили, что деревья спиливали без разрешительной документации, а местное лесничество не предприняло никаких мер, чтобы это прекратить.
В ходе проверки установлено, что рубка велась в том числе в водоохранной зоне реки Корболихи. Размер ущерба превысил 9,5 млн рублей, подсчитали правоохранители.
По результатам мероприятия, полицейские возбудили два уголовных дела по статьям "Кража" и "Присвоение или растрата". Расследование взято на контроль прокуратурой.
Комментарии
Не успели поджечь улики, как в Краснодаре?
Следственная группа вылетела в Красноярск...
Змеиногорская межрайонная прокуратура выявила многочисленные нарушения при проведении рубок леса у поселка Черепановский в Змеиногорском районе
Совпадение?
Под суд линча всех)))
Это лишь видимая часть айсберга под названием вырубки лесов на Алтае
2.08.2019 15:52
- гость - в Красноярсе, не))))
Надо исполнителей тоже наказывать, а то "Нам приказали". А у самих мозгов нет? Если тебе прикажут стену в банке с улицы ломать, тоже будешь?
Проснулась прокуратура , а когда " свой " прокурорский губер Карло распродал ВЕСЬ ЛЕС края в холдинг а те в прибалтику , ЭТОГО НИКТО не видел !!! ПУТИНА надо привезти в ленточный БОР , чтоб офигел от ЭТОЙ картины КАК местные чинуши творят " санвырубки " в китай и местные огороды !!!
Читай выше: за 7 млн. взятки дали условно, о чем ещё говорить?