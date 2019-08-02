Группа "Мачете" и Олег Газманов выступят на гастрономическом фестивале "Мать Земля. Алтай 2019" в Горно-Алтайске, сообщает городская администрация.
Концерты состоятся на главной городской сцене. 10 августа горожане смогут послушать композиции "Мачете", а 11 августа – Газманова.
Мероприятие пройдет с 8 по 11 августа, в том числе и фестиваль меда "Золотая пчелка Горного Алтая". Его проводят уже в пятый раз.
Детская программа включает в себя мастер-классы, аквагрим, выступления ростовых кукол и другие развлекательные акции. Для взрослых устроят конкурсы и испытания.
Гости фестиваля выберут лучшего пасечника, наиболее красивое оформление торговой точки, а также смогут поучаствовать в праздничной лотерее для покупателей меда.
"Мать Земля. Алтай 2019" включает в себя ремесленную деревню, семинары-дегустации, рынок фермерских продуктов и многое другое.
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Зачем его из чулана достали?