По сведениям краевого ЦГМС, на выходных в Алтайском крае прогнозируется аномально жаркая погода.

В субботу, 3 августа, в северо-западных районах пройдут дожди и грозы при порывах ветра до 15 м/с. В светлое время суток температура воздуха в регионе будет колебаться от +26°C до +31°C (на юге – до +36°C), ночью – от +16°C до +21°C (местами – от +11°C ).

В Барнауле днем – от +28°C до +30°C, ночью – от +16°C до +18°C. Осадков не прогнозируется.

В воскресенье, 4 августа, в отдельных районах Алтайского края сохранится обилие осадков. Местами пройдут дожди и грозы. В светлое время суток столбик термометра покажет от +30°C до +35°C, в темное – от +13°C до +18°C. Скорость ветра временами будет достигать 15 м/с.

В Барнауле днем температура составит от +30°C до +32°C, ночью – от +14°C до +16°C.