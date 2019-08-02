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Научный центр мирового уровня планируют создать в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Он будет специализироваться на сфере агропромышленного комплекса
Виктор Томенко / Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Виктор Томенко / Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Губернатор Виктор Томенко издал указ о создании в Алтайском крае Координационного совета по науке и высшему образованию, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В качестве основной задачи новообразованного совещательного органа называют создание диалога между властями, вузами, исследовательскими центрами и бизнесом.

В правительстве подчеркивают, что для инновационных и прорывных проектов необходимы серьезные фундаментальные исследования, результаты которых можно оперативно применять уже здесь и сейчас.

Именно для этого и создается площадка для взаимодействия промышленности, науки и образования.

Еще одна значимая цель Координационного совета – способствовать созданию в регионе одного из 15 научно-образовательных центров (НОЦ), которые должны начать работу до 2024 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что НОЦ будет вести исследования в сфере агропромышленного комплекса.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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