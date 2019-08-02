Консультирование барнаульцев по вопросам использования электронных проездных помимо будних дней пройдет и в выходные 3 и 4 августа, сообщает мэрия. Это связано с увеличением числа обращений.

МУП "Электротранс" принимает звонки от желающих узнать все нюансы по этой теме с 8:00 до 16:30. Чтобы задать свой вопрос, необходимо позвонить по телефону: 8 (3852) 71-78-20 или прийти по адресу пр-кт Ленина, 6, каб. 1.

Напомним, с 1 августа в Барнауле прекратилось действие бумажных проездных для льготников, за исключением участников ВОВ и приравненных к ним категорий.

Возможность получить льготу на проезд у остальных попадающих под нее категорий граждан сохранилось, но проездные теперь не на бланках, а на персональных льготных транспортных картах.

Право на льготный проезд имеют федеральные льготники: инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации от катастрофы в Чернобыле или на Семипалатинском полигоне и другие.

Аналогичной привилегией могут воспользоваться лица, сопровождающие детей-инвалидов, и краевые льготники: ветераны труда, труженики тыла и жертвы политических репрессий.