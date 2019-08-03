Ущерб от лесных пожаров в России составил 2,4 млрд рублей за полгода

Счетная плата назвала причины лесных пожаров в России / Фото: facebook.com/auditgov

В Счетной палате заявили, что за первые шесть месяцев 2019 года возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила 2,4 млрд руб.

"Проблема лесных пожаров требует комплексного решения, которое позволит предотвратить бесконтрольное распространение пожаров, экономические и экологические потери", – говорится в сообщении ведомства.

Причинами сложившейся ситуации послужили: нехватка финансирования, отсутствие необходимой техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.

По последним данным, общая площадь лесных пожаров на территории РФ насчитывает 2,9 млн гектаров, из них свыше половины приходятся на Сибирь.

В четырех регионах из-за лесных пожаров введен режим ЧС. Против чиновников красноярского Минлесхоза, не обеспечивших своевременное тушение горящих лесов, возбудили уголовное дело.

Вчера аэромобильная группировка из 85 сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю отправилась из Барнаула в Красноярск.