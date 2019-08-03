Набор клоунов в цирковое училище может стать целевым

План целевого набора по подготовке клоунов, акробатов, эквилибристов, гимнастов и других артистов в самых различных жанрах Росгосцирк планирует согласовать с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства, сообщает РИА "Новости".

"Будет согласован план целевого набора артистов под задачи Российской государственной цирковой компании", – сказал и. о. гендиректора компании Владимир Шемякин.

Он подчеркнул, что цирковая компания планирует формировать творческий резерв через реализацию целого комплекса мер, в число которых входит в частности возрождение социальных проектов "Цирк на сцене".

Также планируется организация детских и молодежных студий при крупных стационарных цирках, курировать которую будет советник гендиректора Росгосцирка.

Ранее студентам предложили взять кредит на десять лет для своего образования.