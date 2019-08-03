"Водитель гнал по встречке": серьезное ДТП произошло на трассе Р-256 на Алтае

В субботу утром, 3 августа, произошло ДТП на трассе Р-256 / Фото: vk.com/barneos22
В субботу утром, 3 августа, произошло ДТП на трассе Р-256, на 234-м километре в сторону Бийска, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
По словам очевидцев, водитель "Тойоты Камри" ехал на большой скорости по встречной полосе, "наплевав на правила". Перед тем как вылететь в кювет, он въехал в "Ниву".
"Меня подрезал, потом фуру и улетел, короче, "синий" походу был", – рассказывает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", где опубликовано видео с места ДТП.
Все живы, пострадавших доставили в больницу.
Вчера алтайская Госавтоинспекция сообщила, что пьяные водители за месяц в крае устроили 29 ДТП, в которых получили ранения 45 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, и два человека погибли, в том числе один ребенок.
Комментарии
Пару часов назад ехал из Барнаула в Заринск. Серый Кашкай обгонял меня, вылетев на встречку - шел в лобовую на другую машину. Пришлось резко тормозить с максимально разрешенных 90 с выездом на обочину. Иначе было бы что-то подобное. Кстати, я моргал ему левым поворотником, что нельзя обгонять-встречная идет. Пофигу!!! Водятел!!! Жаль на регике флешка маленькая. Момент затерся. А так хотел выложить.