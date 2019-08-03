"Водитель гнал по встречке": серьезное ДТП произошло на трассе Р-256 на Алтае

В субботу утром, 3 августа, произошло ДТП на трассе Р-256 / Фото: vk.com/barneos22

В субботу утром, 3 августа, произошло ДТП на трассе Р-256, на 234-м километре в сторону Бийска, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

По словам очевидцев, водитель "Тойоты Камри" ехал на большой скорости по встречной полосе, "наплевав на правила". Перед тем как вылететь в кювет, он въехал в "Ниву".

"Меня подрезал, потом фуру и улетел, короче, "синий" походу был", – рассказывает очевидец в паблике "Инцидент Барнаул", где опубликовано видео с места ДТП.

Все живы, пострадавших доставили в больницу.

Вчера алтайская Госавтоинспекция сообщила, что пьяные водители за месяц в крае устроили 29 ДТП, в которых получили ранения 45 человек, в том числе 14 несовершеннолетних, и два человека погибли, в том числе один ребенок.