Томенко вручил ключи от квартир шести семьям молодых специалистов

Томенко вручил ключи от квартир молодым сельским специалистам / Фото: Антон Федотов altairegion22.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в субботу, 3 августа, побывал в Целинном районе, где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию компании "Бочкари", сообщается на официальном сайте региона.

В селе Бочкари с 2014 года продолжается реализация программы застройки микрорайона жилыми домами для заводчан и бюджетников села. Средства на строительство инженерных сетей поступили по федеральной программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".

Сегодня Томенко вместе с председателем АКЗС Александром Романенко и гендиректором компании "Бочкари" Вадимом Смагиным вручили ключи от новых квартир шести семьям молодых специалистов.

После Томенко отметил, что с 2020 года Алтай будет принимать участие в новой государственной программе комплексного развития сельских территорий, которая разработана по поручению президента России Владимира Путина.

Губернатор подчеркнул, что по обновленной программе в ближайшие шесть-семь лет ожидается увеличение финансирования: "Изменяются условия новой программы, требуется большее софинансирование со стороны внебюджетных источников, регионы страны также продолжат вкладывать средства. Можно говорить о том, что примерно в семь раз увеличится финансирование мероприятий программы. В настоящее время идет заявочная кампания. Окончательное понимание того, какие объекты Алтайского края попадут в программу, у нас будет в четвертом квартале текущего года".

"В заявку от Алтайского края на 2020 год мы включили предложения по финансированию строительства школ в Тальменском и Первомайском районе, реконструкцию спортивного комплекса, строительство трех стадионов в разных районах Алтайского края. Также предусматривается продолжение строительства ФАПов, продолжится газификация, комплексное обустройство сельских территорий для строительства жилья, развитие коммунальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, – все эти направления сохранены. Продолжится строительство жилья в сельских территориях, и для тех работников, которые решили связать свою жизнь с сельским хозяйством", – заключил Томенко.

Ранее сообщалось, что за шесть лет Алтайскому краю будет выделено около 17,63 млрд рублей, которые потратят на увеличение продолжительности жизни до 76 лет.