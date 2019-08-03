Томенко вручил ключи от квартир шести семьям молодых специалистов

Томенко вручил ключи от квартир молодым сельским специалистам / Фото: Антон Федотов altairegion22.ru
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в субботу, 3 августа, побывал в Целинном районе, где принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию компании "Бочкари", сообщается на официальном сайте региона.
В селе Бочкари с 2014 года продолжается реализация программы застройки микрорайона жилыми домами для заводчан и бюджетников села. Средства на строительство инженерных сетей поступили по федеральной программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года".
Сегодня Томенко вместе с председателем АКЗС Александром Романенко и гендиректором компании "Бочкари" Вадимом Смагиным вручили ключи от новых квартир шести семьям молодых специалистов.
После Томенко отметил, что с 2020 года Алтай будет принимать участие в новой государственной программе комплексного развития сельских территорий, которая разработана по поручению президента России Владимира Путина.
Губернатор подчеркнул, что по обновленной программе в ближайшие шесть-семь лет ожидается увеличение финансирования: "Изменяются условия новой программы, требуется большее софинансирование со стороны внебюджетных источников, регионы страны также продолжат вкладывать средства. Можно говорить о том, что примерно в семь раз увеличится финансирование мероприятий программы. В настоящее время идет заявочная кампания. Окончательное понимание того, какие объекты Алтайского края попадут в программу, у нас будет в четвертом квартале текущего года".
"В заявку от Алтайского края на 2020 год мы включили предложения по финансированию строительства школ в Тальменском и Первомайском районе, реконструкцию спортивного комплекса, строительство трех стадионов в разных районах Алтайского края. Также предусматривается продолжение строительства ФАПов, продолжится газификация, комплексное обустройство сельских территорий для строительства жилья, развитие коммунальной инфраструктуры, улично-дорожной сети, – все эти направления сохранены. Продолжится строительство жилья в сельских территориях, и для тех работников, которые решили связать свою жизнь с сельским хозяйством", – заключил Томенко.
Ранее сообщалось, что за шесть лет Алтайскому краю будет выделено около 17,63 млрд рублей, которые потратят на увеличение продолжительности жизни до 76 лет.
Комментарии
Т.е. "Бочкари" построили дома для своих работяг, а Томенко подмазался типа край помогает?