СК заподозрил ФБК Навального в отмывании одного миллиарда рублей

Уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального возбуждено в Следственном комитете, сообщает ведомство.

Дело возбуждено по информации об отмывании порядка одного миллиарда рублей, поступившей из МВД России.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к деятельности ФБК (включая сотрудников фонда), получили от неизвестных лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте, "которые заведомо для них были приобретены преступным путем".

"Для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем, соучастники через устройства Cash-in и Recycling (банкоматы) в Москве внесли ту же сумму денег на расчетные счета нескольких банков. После этого они организовали перевод зачисленных денежных средств на текущие расчетные счета ФБК, осуществив финансирование деятельности указанной некоммерческий организации, завершив тем самым совместные преступные действия по их легализации", – говорится в сообщении.

Ведомство заявляет, что в ближайшее время будут установлены все источники получения "преступных денежных средств", их объем, а также весь круг лиц, причастных к незаконной схеме финансирования фонда.

В феврале МВД объявляло в розыск бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией.