Женщина спровоцировала драку россиян в самолете и попала на видео

Драку во время рассадки по местам затеяли несколько пассажиров самолета, следовавшего из Стамбула в Екатеринбург, сообщает портал Е1.ru.
Потасовку затеяла женщина, рассказали очевидцы. За нее пришлось вступиться мужчине. В итоге в драку оказались втянутыми несколько пассажиров.
"Первая распустила руки женщина, мужчина седой ударил ее в ответ. Тот, что слева, заступился за женщину", – рассказал порталу очевидец.
Непонятно, из-за чего именно возникла ссора. На видео слышно, что мужчина спрашивает у своего противника, как он посмел ударить женщину.
Большинство пассажиров предпочли не вмешиваться. Некоторые снимали потасовку на видео.
Полиция сняла с рейса троих участников драки. Кроме того, пришлось долго искать багаж высаженных россиян, так что рейс был задержан примерно на 45 минут.
Ранее агрессивная пассажирка подралась с "прыщавыми" полицейскими на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи.
Комментарии
Борзописцы, когда уже начнете называть все своими именами?
На очередном чартере в/из "имя курорта" обжраное в сопли быдло набило друг другу морды
Фамилии-имена известны, пожизненный запрет всем участникам на полеты и поезда, нехай в туреччину пешком через Персов или надувной лодкой от украинцев...И штрафа еще по 100500 каждому
Может тогда порядка больше станет?
Если кашолка ударила первая, её можно бить, по всем правилам этикета