Женщина спровоцировала драку россиян в самолете и попала на видео

Драку во время рассадки по местам затеяли несколько пассажиров самолета, следовавшего из Стамбула в Екатеринбург, сообщает портал Е1.ru.

Потасовку затеяла женщина, рассказали очевидцы. За нее пришлось вступиться мужчине. В итоге в драку оказались втянутыми несколько пассажиров.

"Первая распустила руки женщина, мужчина седой ударил ее в ответ. Тот, что слева, заступился за женщину", – рассказал порталу очевидец.

Непонятно, из-за чего именно возникла ссора. На видео слышно, что мужчина спрашивает у своего противника, как он посмел ударить женщину.

Большинство пассажиров предпочли не вмешиваться. Некоторые снимали потасовку на видео.

Полиция сняла с рейса троих участников драки. Кроме того, пришлось долго искать багаж высаженных россиян, так что рейс был задержан примерно на 45 минут.

Ранее агрессивная пассажирка подралась с "прыщавыми" полицейскими на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Сочи.