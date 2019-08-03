Италия предложила помощь в тушении лесных пожаров в Сибири

России предложил помощь в тушении сибирских лесных пожаров премьер-министр Италии Джузеппе Конте, написавший в своем Twitter, что у них есть специализированная техника, сообщает телеканал "360".

A seguito della drammatica emergenza incendi tuttora in corso in Siberia, ho offerto alla Federazione Russa la collaborazione della nostra Protezione civile attraverso due velivoli Canadair, con la speranza che la situazione torni presto alla normalità — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 2 августа 2019 г.

"Вследствие трагичной чрезвычайной ситуации с пожарами в Сибири я предложил РФ сотрудничество со стороны нашего департамента Гражданской обороны, предоставив два самолета Canadair в надежде, что ситуация скоро нормализуется", – написал Конте.

Самолеты Canadair – специализированная техника, предназначенная для тушения пожаров с воздуха. Они способны единовременно перевозить до шести тысяч литров воды.

По последним данным, лесные пожары действуют на площади более трех миллионов гектаров. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Иркутской области и Красноярском крае, а также в Бурятии, Якутии и Забайкальском крае.

Ранее алтайские спасатели отправились тушить лесные пожары в Сибири.