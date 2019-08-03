"Утонувший" детсад в Иркутской области решили не восстанавливать

Детский сад "Родничок" в иркутском Тулуне не будут восстанавливать после паводка, поскольку он попал в градостроительном плане в зону подтопления, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко.

В июле президент России Владимир Путин осмотрел пункт размещения пострадавших при наводнении в Тулуне, где пообщался с шестилетним Матвеем. Мальчик рассказал, что он пойдет в садик, когда его отремонтируют.

"Он утонул", – сказал ребенок. Путин обещал вновь приехать, чтобы проследить за ходом восстановления.

Мутко отметил, что детский садик и местную школу "не имеет никакого смысла восстанавливать".

"Вчера был подписан приказ Росводресурсом, которым было принято решение, что введена зона подтопления. И что касается "Родничка" и школы, они попали в зону подтопления. Мы еще раз на видео посмотрели, там практически остается эти два учреждения, а все рядом расселяется", – сказал Мутко.

Он заверил, что через неделю начнется строительство новой школы и нового детского сада, но уже на новом месте. Пока они строятся, местные власти получат автобусы, на которых детей будут возить в другие учебные учреждения.