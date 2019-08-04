Способности создавать букеты из сладостей, ягод и фруктов проявились у сотрудницы отделения ПФР Евгении Никулиной случайно, пишет "Алтайская правда".
Однажды ведущий специалист – эксперт отдела кассового исполнения бюджета решила сделать коллеге на юбилей необычный подарок, который при этом не уступает в торжественности букету цветов.
Опыт оказался настолько удачным, что восторженные работники пенсионной системы стали просить подарить на день рождения что-нибудь подобное. Так и зародилась традиция дарить сладкие букеты.
"Иногда идеи приходят в голову сами, иногда подсматриваю что-то в Сети и воплощаю в жизнь", – делится Евгения Никулина.
Комментарии
И чё? А где "на правах рекламы"?