Способности создавать букеты из сладостей, ягод и фруктов проявились у сотрудницы отделения ПФР Евгении Никулиной случайно, пишет "Алтайская правда".

Однажды ведущий специалист – эксперт отдела кассового исполнения бюджета решила сделать коллеге на юбилей необычный подарок, который при этом не уступает в торжественности букету цветов.

Опыт оказался настолько удачным, что восторженные работники пенсионной системы стали просить подарить на день рождения что-нибудь подобное. Так и зародилась традиция дарить сладкие букеты.

"Иногда идеи приходят в голову сами, иногда подсматриваю что-то в Сети и воплощаю в жизнь", – делится Евгения Никулина.