Актер и спортсмен Олег Тактаров в интервью "Алтайской правде" назвал свое любимое место на Алтае. Им оказалось Телецкое озеро.

"Ни с чем не сравнить ощущения, когда после горячей бани прыгаешь в ледяную чистую воду, – поделился артист, посетивший в этом году Шукшинский кинофестиваль. – Все мечтаю добраться до безлюдного берега, оставить еду и дождаться, когда придет медведь".

Отметим, что актер хорошо знает Алтайский край. Его жена Мария (в девичестве Трощий) родом из Барнаула. Сам актер признался, что его покорила в ней скромность.

Тактаров родом из Нижегородской области. Занимался в местной школе самбо. Причем тренер предрек ему, что он будет мировым чемпионом. И в 94-м году самбист одержал победу в российском турнире "Белый дракон". Но заветной мечтой был Голливуд.

Россиянин отправился в США без денег, друзей и знания языка. Там он участвовал в боях без правил в частных клубах, побеждал, удивлял всех бойцовской техникой и получил прозвище "Русский медведь".

Но настоящая слава пришла к спортсмену после победы над известным американским бойцом Танком Эбботом. Тогда ему и предложили сняться в первом фильме, на съемках которого он познакомился с живой легендой американского кинематографа – Робертом де Ниро.

По словам Тактарова, он тогда не ожидал, что звезда такой величины обратит внимание на никому еще неизвестного россиянина.

Сейчас за плечами у "русского медведя" работы в фильмах "Корабль президента", "15 минут славы", "Давайте сделаем это по-быстрому", "Плохие парни – 2", "Охота на зубра", "Хищники", "Билет на Vegas", "Вий 3D" и других.