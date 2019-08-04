Видеозапись жестокого избиения парня в алтайском наукограде опубликовали в паблике "Инцидент Бийск".

На ней видно, как несколько молодых людей пинают ногами парня, который закрывает лицо руками. Обидчики несколько раз возвращаются, добавляя страдальцу еще несколько мощных ударов.

Это случилось рядом с домом №38 на улице Ленинградской 2 августа около 4 утра. Пострадавший утверждает, что к нему ворвались в квартиру пьяные сироты, получившие жилье в этом доме.

По его словам, они выломали дверь и ворвались в квартиру. Он спрыгнул с балкона, но его и там ждали. Парень считает, что он пострадал за свои слова о том, что он рос в семье, а не в детдоме.