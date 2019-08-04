Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в своем Instagram поделился мыслями о посещении Всероссийского фестиваля имени Михаила Евдокимова "Земляки". Он проходит с 1 по 4 августа.

"Организовывая фестиваль, он хотел оставить память о себе, признание в любви землякам, – написал Томенко. – Мы приложим все усилия, чтобы память о Михаиле Сергеевиче сохранялась, передавалась из поколения в поколение – память о народном любимце, память о народном артисте, память о народном губернаторе. Мы должны это сделать".

Заслуженному артисту России, бывшему губернатору Алтайского края Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнился бы 61 год. В начале 80-х годов обычный парень из алтайской глубинки отправился покорять Москву. После учебы в областной филармонии он дебютировал на телевидении в программе "Огонек" и моментально стал популярным.

Вскоре артиста пригласили в программу "Вокруг смеха". Именно благодаря ей его имя стало известно всему СССР. В последующие годы Михаил Евдокимов активно выступал на телевидении с монологами. Зачастую его героями становились обычные деревенские мужики.

О политической карьере Михаил Евдокимов задумался еще в 1995 году, когда баллотировался в Государственную думу от Барнаула. В 2004 году Евдокимов одержал победу на выборах главы Алтайского края, обойдя Александра Сурикова. Губернатором Евдокимов пробыл всего один год.

7 августа 2005 года Михаил Евдокимов со своей женой Галиной в сопровождении водителя и охранника направлялись в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия космонавта Германа Титова.

На трассе губернаторский "Мерседес" попытался обогнать автомобиль "Тойота-Марино". В результате "Мерседес", уходя влево, на высокой скорости (около 200 км/ч) коснулся "Тойоты", вылетел в кювет, врезался в землю, затем в дерево. Водитель "Тойоты", а также пассажиры – жена водителя и двое детей – не пострадали.

Супруга Евдокимова, Галина Николаевна, получила тяжелые травмы. Водитель губернатора и охранник погибли вместе с Михаилом Евдокимовым.