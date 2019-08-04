Четыре человека, в том числе трое подростков, пострадали в аварии в Барабинском районе, сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

По предварительным данным правоохранителей, 18-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на дороге между селами Бакмасиха и Таскаево не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2101, допустив опрокидывание в кювет.

В перевернувшихся "Жигулях" получили травмы девушки 14 и 15 лет, а также парни 16 и 18 лет. С диагнозом "сотрясение головного мозга", а также ушибами их увезли в больницу. У одного из пострадавших сломана голень, у другого – выбиты несколько зубов.

В отношении водителя составлен административный протокол. По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.