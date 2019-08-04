Известный пеший российский путешественник Андрей Шарашкин поделился своими впечатлениями о Бийске, в котором он пробыл четыре дня.

Путешествие 55-летнего мужчины началось от Москвы свыше года назад — 2 июня 2018 года. За это время он прошел семь тысяч километров.

В городе он посетил местные достопримечательности, в том числе памятник Петру и Февронии, а также памятный знак основанию города по указу Петра I. Там он приметил первый фонтан за все время пребывания в городе.

"Кстати о фонтанах. Я их что-то мало увидел в городе, может еще есть. Да простят меня жители города. Лично я увидел только один, – написал Шарашкин в своей группе в соцсети "ВКонтакте". – На мой взгляд, думаю, что на этом бульваре, можно было сделать еще несколько фонтанов, вид был бы еще красивее".

Зато ему понравилось здание вокзала. По его словам, оно отделано красиво и просто. Приятное впечатление у гостя наукограда осталось и о по бульваре на улице Красноармейской, где красивые клумбы с цветами и много лавочек.

Также путешественник посетил мемориал, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне и музей Чуйского тракта.