Начальник Онгудайского лесничества Николай Мамыев в интервью газете "Ажуда" рассказал о том, что цены на кедровые орехи могут вырасти.

Это связано с тем, что во многих регионах отмечается низкий урожай. Избежать этой участи удалось только Томской области, республикам Алтай и Тыва.

"В общем масштабе, по нашим данным, орех в этом году уродился только в Туве, у нас и немного в Томской области, – рассказал Мамыев. – Все это, я думаю, скажется на ценах, хотя я не могу предугадывать".

Он также отметил, что на территории Горного Алтая стали чаще замечать людей из других регионов, которые приезжают специально для сбора урожая с кедра.

Собирать орехи в районных кедровых лесах разрешат с 1 сентября. До этой даты сбор урожая запрещен, уточнил Мамыев.