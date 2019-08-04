63-летний местный житель утонул в протоке Оби во время купания в Первомайском районе Новосибирска, сообщает местная газета "Родные Берега".

Трагедия произошла 3 августа на "диком" пляже между садоводствами "Здоровье" и "Путеец". Другие отдыхающие смогли вынести пенсионера из воды, но он уже не дышал. Вернуть его к жизни не удалось.

Это уже 36-й случай гибели людей на воде в Новосибирской области. Население информируют о том, что для собственной безопасности следует купаться только в местах, проверенных специалистами и одобренных для летнего отдыха.

"Людям пожилого возраста и гражданам, страдающим заболеванием сердечно-сосудистой системы, рекомендуется получить консультации у врача", – рекомендовал начальник отдела ГО и ЧС по Советскому району Юрий Перязев.