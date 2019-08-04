Житель Барнаула потерял 45 тысяч рублей со своих банковских счетов, после того как перешел по ссылке в СМС-сообщении, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Началось все с того, что он разместил объявление о продаже мебели на одном из сайтов. После этого на его номер телефона пришло предложение купить товар с хорошей скидкой.

При переходе по прикрепленной ссылке телефон перестал работать. После его перезагрузки пришло сообщение о списании 45 тысяч рублей. Барнаулец сразу же обзвонил банки с просьбой заблокировать счет и обратился в полицию.

Барнаульские полицейские предупреждают граждан о том, что сейчас распространены подобные случаи установки вирусов, списывающих средства с банковских счетов через "Мобильный банк".

В связи с этим гражданам рекомендуют регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение смартфонов с операционной системой Android. Специалисты советуют не переходить по ссылкам, ведущим на неизвестные сайты, особенно если они распространяются посредством сообщений.