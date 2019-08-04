33-летнюю женщину заметили утром 4 августа за перилами Октябрьского моста в Новосибирске очевидцы и вызвали спасателей.

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы прибыли к месту вызова и попытались уговорить женщину, которая, предположительно, собиралась покончить с собой, вернуться на безопасное место.

Так как местная жительница доводы работников МАСС проигнорировала, ее безопасность обеспечили "силовым методом" – задержали и передали сотрудникам полиции. Об этом сообщает группа "Спасатели МАСС" в социальной сети "ВКонтакте".