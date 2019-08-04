Полицейские изъяли у 41-летнего инструктора по водному туризму одной из турбаз Улаганского района 580 граммов марихуаны, сообщает МВД по Республике Алтай.

Житель Кемеровской области хранил запрещенное вещество в сарае на территории туристического объекта. Задержавшим его полицейским он пояснил, что собрал дикорастущую коноплю для собственного потребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 10 лет колонии.