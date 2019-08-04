Только два вида живых существ выигрывают от лесных пожаров, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

По его словам, речь идет о жуках – златках пожарных и короедах пожарищ. Последние развиваются исключительно в обгоревшей древесине.

Для первых же только что сгоревший лес становится площадкой интенсивного размножения – они слетаются на тлеющие пни и начинают там спариваться. В отличие от короедов, златки продолжают свое развитие и на уцелевших деревьях.

Для остальных обитателей леса пожар – это большое бедствие, от которого крупные виды убегают. Более мелкие же не могут этого сделать и гибнут в огромных количествах.

Для птиц наиболее опасны весенне-летние пожары – в период гнездования.

По данным Авиалесоохраны на 4 августа, в России горит чуть более 2,8 млн гектаров тайги. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо опубликовал в своем Instagram видео о лесных пожарах.

Ранее сенатор Алексей Майоров предложил изменить норму об экономической невыгодности тушения лесных пожаров, из-за которой малые очаги разрастаются в огромные пожары.