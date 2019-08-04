На основе информации о продажах за первое полугодие 2019 года подготовлен рейтинг самых популярных в России люксовых автомобилей, сообщает "Автостат-Инфо".

Первое место занял Mercedes-Benz S-класса. За год спрос на него упал на 19,7%. В автосалонах его приобрели в общей сложности 1090 человек.

Вдвое меньше составили продажи Audi A5 – 459 экземпляров (+30,7% от результатов аналогичного периода 2018-го).

В топ-3 с небольшим отставанием вошел BMW 7 серии – 428 автомобилей (-32,3%).

Преодолеть планку в 200 купленных новых машин удалось также BMW 6 серии GT с показателем 306 штук, KIA K900 (282 шт.) и Porsche Panamera (201 шт.).

Остальные популярные у россиян люксовые модели расположились в таком порядке: Audi A8 (183 ед.), Mercedes-Benz AMG GT (154 ед.), BMW 6 серии и 8 серии (по 144 ед.).