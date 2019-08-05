"Facebook покажет, кто босс", – гласит заголовок публикации в американской деловой газете The Wall Street Journal.

Речь идет о переименовании продуктов компании Instagram и WhatsApp. Планируется, что для мобильных устройств приложения будут отображаться как WhatsApp от Facebook и Instagram от Facebook (последнее уже реализовано на платформах Apple и Android).

По информации издания, владелец компании Марк Цукерберг вынашивал такие планы с 2018 года, однако встретил противодействие в коллективе из-за опасений, что скандальная репутация бренда может навредить популярной продукции.