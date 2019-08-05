РЕН ТВ назвал предполагаемую причину смерти известного исполнителя музыки в стиле шансон Вилли Токарева. По информации издания, возможно, он умер от рака.

Незадолго до трагедии музыканта госпитализировали в один из онкологических центров Москвы. Это произошло 2 июля. А спустя месяц исполнителя не стало.

Вилли Токареву 11 ноября 2018 года исполнилось 84 года. Он стал известным в 80-х годах и продолжал заниматься творчеством вплоть до 2000-х годов, выпустив свыше 20 альбомов.

Становился лауреатом премии "Шансон года" три года подряд – с 2015 по 2017. Слушателям запомнились многие его песни, в том числе "А жизнь всегда прекрасна", "Журавли", "Небоскребы".