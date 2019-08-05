Сложные погодные условия не позволили пассажирам лайнера вовремя прибыть в аэропорт Барнаула из Турции, сообщил Amic.ru один из пассажиров.

Из-за грозы в назначенное время не смог приземлиться в краевой столице самолет из Антальи (чартер Royal Flight).

Он был направлен по запасному пути – на аэродром Новосибирска. Там он дозаправился, после чего совершил вторую попытку приземлиться в столице Алтайского края.

В результате воздушное судно все-таки зашло на посадку в барнаульском аэропорту имени Германа Титова, но почти на пять часов позже – в 3:20 5 августа вместо 22:35 4 августа (вылет из Антальи задержали на 2,5 часа).

Это не первый подобный случай за последние 10 дней. Ранее из-за плохой видимости не смог приземлиться в Барнауле лайнер S7 из Москвы.