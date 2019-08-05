Траты россиян на отдых внутри страны в 2019 году выросли на 10-15%, утверждает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Как сообщает газета "Известия", сейчас среднестатистический гражданин РФ тратит на путешествия в границах государства 46 тысяч рублей. Это на три тысячи рублей больше, чем годом ранее.
Барзыкин считает, что такое изменение статистики основывается на росте цен и более высоких запросах туристов.
По его словам, самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Крым, в то время как по итогам прошлого года лидировали Москва и Санкт-Петербург.
Согласно сведениям Росстата, в 2018-м туристы потратили на путешествия по России 60 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в 2017-м.
Комментарии
Да??? Семья из 4 человек тратит аж 180 тысяч на путешествия по стране???
Серьезно??? Похоже на сказки
Сейчас еще мед и пед состав гос службой сделают, с бесплатным проездом, так статистика ваобще зашкалит...
5.08.2019 09:11
- гость -
Да??? Семья из 4 человек тратит аж 180 тысяч на путешествия по стране???
Серьезно??? Похоже на сказки
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Сочи/Адлер так и стоят. Перелет + проживание в отеле 3*/4*
5.08.2019 09:21
- гость -
Средняя стоимость билета Барнаул-Сочи - Барнаул 40 тыс. руб. а на оставшиеся 20 тысяч все остальное?!
15 лет не трачу на туризм в этой стране, все в другие страны везу
5.08.2019 09:21
- гость -
Сочи/Адлер так и стоят. Перелет + проживание в отеле 3*/4*
Стоят-стоят , и что каждая сибирская семья туда едет?
5.08.2019 09:51
- гость -
5.08.2019 09:21
- гость -
Средняя стоимость билета Барнаул-Сочи - Барнаул 40 тыс. руб. а на оставшиеся 20 тысяч все остальное?!
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30 т.р. уральские авиалинии. Это в июле знакомые летали.
4 т.р../сутки снять комнату в домике в 200 м. от пляжа. на двоих 60 перелет, 40 проживание на 10 дней. по 50 с носа. как-то так
Адлер - 140 тыс. на троих. Жили в июне в гостевом доме с общей кухней три недели. Готовили сами, в столовую раза три ходили всего. Картоха, капуста на базаре 70 руб. В магните 60. Квас на улице в бочках 100 руб за литр.
как-то так из серии одна бабка рассказала...
питание-выпивка/развлечение/сувениры? сколько?
5.08.2019 10:16
Гость
А зачем на отдыхе самим готовить?! Это отдых?! В Турции сервис лучше, готовить не надо, пиво вино входит в стоимость, море теплее, правда кваса за 100 руб. нет...