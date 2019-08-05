Траты россиян на отдых внутри страны в 2019 году выросли на 10-15%, утверждает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Как сообщает газета "Известия", сейчас среднестатистический гражданин РФ тратит на путешествия в границах государства 46 тысяч рублей. Это на три тысячи рублей больше, чем годом ранее.

Барзыкин считает, что такое изменение статистики основывается на росте цен и более высоких запросах туристов.

По его словам, самыми популярными направлениями стали Краснодарский край и Крым, в то время как по итогам прошлого года лидировали Москва и Санкт-Петербург.

Согласно сведениям Росстата, в 2018-м туристы потратили на путешествия по России 60 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в 2017-м.