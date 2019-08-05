Фото: Amic.ru, vk.com/incident22

Поздним вечером 4 августа на Барнаул обрушилась сильная гроза. Горожане в социальной сети поделились фотографиями и видео завораживающего своею мощью природного явления.

Местные жители вспомнили, что незадолго до этого собрались шаманы из нескольких регионов, чтобы вызвать дождь для тушения лесных пожаров в Сибири.

"Ох, уж эти шаманы, – написал подписчик группы "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте". – По Барнаулу несется ураган, всем рекомендую отсидеться дома, не спасать автомобили".

Страшную силу ветра подтвердили и другие комментаторы.

"Не выходите на улицу. Сейчас зашел, чуть не унесло", – поделился один из них.

Напомним, 1 августа обряд по вызову дождя провели шаманы республики Коми, Бурятии, Якутии, Ханты-Мансийского автономного округа, а также городов Сыктывкара и Перми.