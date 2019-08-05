Фото: Amic.ru, vk.com/incident22
Поздним вечером 4 августа на Барнаул обрушилась сильная гроза. Горожане в социальной сети поделились фотографиями и видео завораживающего своею мощью природного явления.
Местные жители вспомнили, что незадолго до этого собрались шаманы из нескольких регионов, чтобы вызвать дождь для тушения лесных пожаров в Сибири.
"Ох, уж эти шаманы, – написал подписчик группы "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте". – По Барнаулу несется ураган, всем рекомендую отсидеться дома, не спасать автомобили".
Страшную силу ветра подтвердили и другие комментаторы.
"Не выходите на улицу. Сейчас зашел, чуть не унесло", – поделился один из них.
Напомним, 1 августа обряд по вызову дождя провели шаманы республики Коми, Бурятии, Якутии, Ханты-Мансийского автономного округа, а также городов Сыктывкара и Перми.
Комментарии
И что? Если бы сразу помощь попросили губеры да пожар был потушен вовремя, тогда всем почет да уважение полагались бы. А сегодня каков результат?
Губеров судить нужно, а пожар то не потушен еще.
Дык, эта, ошиблись шаманы - пожары в Красноярском крае, не в Алтайском!
Да это я вчера машину помыла
ливень отлично машину вымыл, экономия
Урагана не заметил, дождь неплохой, да был. Грохотало и сверкало тоже хорошо.
5.08.2019 10:56
Жоржик
О Жоржик ты где пропадал, мы по тебе скучали, как сам то? Трудовая неделя началась, ждем твое мнение в каждой новости, ты не безразличен нам, чувствуешь?
Это не ураган а обычный пыльный шквал перед грозой, не более того.