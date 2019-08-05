Житель Барнаула Тимофей Кузнецов в числе двух миллионов землян отправился в символическую экспедицию на Марс. Житель города указал свое имя на микрочипе, который доставил на Красную планету спускаемый сейсмограф NASA. Об этом молодой человек написал на своей странице в социальной сети.

Сам марсоход приземлится на поверхность Красной планеты в феврале 2021 года.

"По заявке на сайте NASA мое имя в числе сотен тысяч других было добавлено на кремниевую пластину путем микрогравировки и закреплено на спускаемый сейсмограф InSingh, который в ноябре прошлого года успешно приземлился на поверхность Марса", – написал Кузнецов и прикрепил к посту билет от NASA, подтверждающий участие в акции.

Подобная акция является частью общественной кампании по привлечению внимания к миссиям, связанным с путешествием NASA на Луну и на Марс. Эта миссия представляет собой первоначальный этап возвращения человечества на другую планету.

Космическое ведомство США собирается повторить подобную акцию. В 2020-м году планируется запуск марсохода, а его прибытие на соседнюю планету – в 2021-м. На борту в том числе будет микрочип с именами обычных людей.

Чтобы "побывать" на Марсе, желающим нужно заполнить простую форму заявки на сайте NASA. Сотрудники организации напечатают имена записавшихся людей на чипе размером с монету с помощью пучка электронов. Размер каждой надписи составит менее одной тысячной ширины человеческого волоса. На табличке поместится больше миллиона имен.