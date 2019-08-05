Житель Барнаула Тимофей Кузнецов в числе двух миллионов землян отправился в символическую экспедицию на Марс. Житель города указал свое имя на микрочипе, который доставил на Красную планету спускаемый сейсмограф NASA. Об этом молодой человек написал на своей странице в социальной сети.
Сам марсоход приземлится на поверхность Красной планеты в феврале 2021 года.
"По заявке на сайте NASA мое имя в числе сотен тысяч других было добавлено на кремниевую пластину путем микрогравировки и закреплено на спускаемый сейсмограф InSingh, который в ноябре прошлого года успешно приземлился на поверхность Марса", – написал Кузнецов и прикрепил к посту билет от NASA, подтверждающий участие в акции.
Подобная акция является частью общественной кампании по привлечению внимания к миссиям, связанным с путешествием NASA на Луну и на Марс. Эта миссия представляет собой первоначальный этап возвращения человечества на другую планету.
Космическое ведомство США собирается повторить подобную акцию. В 2020-м году планируется запуск марсохода, а его прибытие на соседнюю планету – в 2021-м. На борту в том числе будет микрочип с именами обычных людей.
Чтобы "побывать" на Марсе, желающим нужно заполнить простую форму заявки на сайте NASA. Сотрудники организации напечатают имена записавшихся людей на чипе размером с монету с помощью пучка электронов. Размер каждой надписи составит менее одной тысячной ширины человеческого волоса. На табличке поместится больше миллиона имен.
Комментарии
>вместе с двумя другими миллионами землян
Уже как неделю участников акции более 8 миллионов.
Ересь какая.... У нас тут шаманы дождь привлекают, а они имена на Марс отправляют....
Амик, кто вам дипломы выдал?
"вместе с двумя другими миллионами". Это не математика, это русский язык. Тут от перемены мест слагаемых сумма может меняться . Исправьте, хотя бы, на "вместе с еще двумя миллионами"
5.08.2019 10:53
Гость.
Это просторечие. На языке народа пишут. Чтобы ближе к нему быть..
он бы фамилию свою по английски сначала писать научился
Я как житель города Барнаула ведь должен же быть горд за такую новость? Ну типа земеля вон на марс отправил "себя"? Что то со мной не так не чувствую гордости....одни предубеждения. Вот когда 2 тетки наши дородные своровали в Тайланде мелочь и их там арестовали, я чувствовал стыд за них как за жителей из Барнаула, а тут прямо пусто....