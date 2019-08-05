"Тополь-Б": упавшее дерево раздавило автомобиль в Барнауле

Дерево упало на автомобиль в Барнауле / Фото: vk.com/incident22
Дерево упало на автомобиль во дворе дома № 215 по улице Георгия Исакова, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"Да в Ленинском районе много таких случаев", – пишут в комментариях к публикации.
Кстати, недавно там дерево упало на детскую площадку, как раз в тот момент, когда на ней играли дети.
Комментарии
нефиг где попало свою тарантайку бросать!
Двор - это не стоянка!
Любители старых тополей, которые якобы не надо срубать, ау... где вы?
Подаст в суд на того, кто должен следить, чтобы тополи не падали]
Подаст в суд на того, кто должен следить, чтобы тополи не падали
Сейчас опытные юристы расскажут на кого
5.08.2019 12:24
гость
Как можно предугадать упадет тополь или нет?
Плохие дороги - расплачиваемся ремонтом подвески, город не может почистить снег и разрулить пробки - тратим свое время и жжем бензин из своего кармана. Упало дерево - сам виноват.... Куда идут налоги???
5.08.2019 12:34
- гость -
Мне интересней, есть ли кто, кто за это отвечает. Думаю таких нет, но все может быть
За дороги отвечает муниципалитет, это понятно, а вот за тополя кто?
Двор не предназначен для круглосуточной парковки автомобилей!
Отсутствие внятной политики властей в этом направлении - налицо.
Даже владельцы гаражных боксов обленились и ставят автомобили во дворах.
А там, где за парковку (ночную) во дворе ТСЖ деньги взымает, можно ставить? И кстати в таком вот случае ТСЖ/охрана ниче компенсировать не будет....
Город обязан следить за состоянием старых деревьев и вовремя их убирать. Падают именно старые
12:24 дворы это не парковка. Ну вырубят все тополя, и кому от этого станет лучше? К сожалению нет у нас культуры грамотного озеленения. Да старые надо вырубить, только полностью, а не пни оставлять, взамен обязательно садить новые деревья.
Убирать с корнями и обязательно садить новые деревья. Это самый правильный вариант.
Выпили весь Центральный и Октябрьский район, а Ленинский проморгали. Срочно вся мэрия пилить деревья в Ленинский.
Самое интересное , что и закон есть регулирующий остановку и стоянку транспортных средств во дворах - он гласит Не более 5 минут с работающим двигателем и не ближе 10 метров от многоквартирного жилого здания - Как то так! А у нас всё - никак! Стоянка 300м от дома за 40-50 руб. в зависимости от расчетов пустая стоит! Даже толстосумы экономить начали! 1500 в месяц - та ну.. пусть наши детишки лучше всю зиму выхлопы нюхают... с утра пораньше, пока папочка разогреется от лени.То же самое касательно выхлопов черной гари от грузовиков и общественного транспорта, город всё время в сизой дымке от старых авто, можно миллионы на штрафах городу зарабатывать, но нет, смотрим дальше как нищеброды набирают по два убитых авто на семью чтобы проехать до офиса 5 остановок, а потом зимой пол дня газовать стоять под окнами своих же квартир, да по сравнению с этими выхлопами дым от пожаров, это "цветочки" просто.
В советское время были огромные тополя и они не падали. Потому что не было таких ветров. А их не было потому, что лес не вырубали. Так что за падающие деревья надо драть ущерб с тех, кто деревья пилит, вот они и виноваты.
5.08.2019 13:45
гость
да по сравнению с этими выхлопами дым от пожаров, это "цветочки" просто.
Ну тут соглашусь. И никто не митингует. Это же свои выхлопы, свой угарный газ
5.08.2019 13:45
гость
Пункт ПДД, на который вы сослались, относится к жилой зоне, оборудованной знаком "Жилая зона", в остальных дворах можно выхлопы по полчаса нюхать. У меня есть официальная бумага ГИБДД по этому поводу, когда я пробовал повозмущаться
а могло упасть на голову прохожему
Любители старых тополей, которые якобы не надо срубать, ау... где вы?
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на самом первом фото видно, что дерево спилено
это в копилку заговоров
5.08.2019 14:24
гость
Да , действительно, так и есть, и каждый жилой дом вправе установить во дворе такой знак, как нам говорили в комитете по дор.строительству, сначала голосование, от них разрешение и подтверждение, затем заявка в автоинспекцию на установу знака. Очень важный момент ещё здесь, через проходные дворы тогда не будут толпами ездить левые грузовики и автомобили, водители которых хотят срезать путь, с момента установки знака Жилая зона - это будет нарушением правил.
5.08.2019 12:19
месный
Спасибо скажи владельцу тарантацки. Своим автомобилем он спас такого же безнадежного пешехода как и ты от удара деревом по голове.