"Тополь-Б": упавшее дерево раздавило автомобиль в Барнауле

Дерево упало на автомобиль в Барнауле / Фото: vk.com/incident22

Дерево упало на автомобиль во дворе дома № 215 по улице Георгия Исакова, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"Да в Ленинском районе много таких случаев", – пишут в комментариях к публикации.

Кстати, недавно там дерево упало на детскую площадку, как раз в тот момент, когда на ней играли дети.