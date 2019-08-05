Бездомные подрались за самые лакомые отходы из мусорного контейнера в Барнауле

Жительница Барнаула сняла на видео разборку между двумя бездомными из-за мусорного контейнера, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Из диалога понятно, что в течение нескольких дней "конкурент" забирал себе все самые лакомые отходы из контейнера. Однако в понедельник утром, 5 августа, он был пойман с поличным.
В ходе конфликта "хозяин мусорки" несколько раз ударил противника, в том числе и бутылкой по голове. После забрал у поверженного "расхитителя социалистической собственности" мешок с отходами и ушел.
В феврале в Барнауле разыскивали бездомного, которого подозревали в ограблении храма. Мужчина забрал дневную выручку и планшет.
Комментарии
забирал себе все самые лакомые отходы из контейнера.
аж слюни потекли ))
больше совсем не о чем писать ? что это за новость? бредятина
В феврале в Барнауле разыскивали бездомного, которого подозревали в ограблении храма. Мужчина забрал дневную выручку и планшет.
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Ага, всё-таки "выручка", а не "пожертвования"... а с выручки надо платить налоги, не?
5.08.2019 13:11
гость
Амик пошёл прямо в гущу народную. Горький со своим "На дне" безнадёжно устарел
СК будет проверку проводить по данному факту?
т.е. теперь просто так в контейнере не покапаться без риска жизни? а как же свобода выбора-передвижения? полиция на помощь
Лакомые отходы это медные провода? Сколько сейчас медь стоит?
Недавно видел мужичка, утилизировал электроплиту в 2 часа дня, ни на кого внимания не обращал. Через 2 часа одна сталь осталась.