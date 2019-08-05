Бездомные подрались за самые лакомые отходы из мусорного контейнера в Барнауле

Жительница Барнаула сняла на видео разборку между двумя бездомными из-за мусорного контейнера, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Из диалога понятно, что в течение нескольких дней "конкурент" забирал себе все самые лакомые отходы из контейнера. Однако в понедельник утром, 5 августа, он был пойман с поличным.

В ходе конфликта "хозяин мусорки" несколько раз ударил противника, в том числе и бутылкой по голове. После забрал у поверженного "расхитителя социалистической собственности" мешок с отходами и ушел.

В феврале в Барнауле разыскивали бездомного, которого подозревали в ограблении храма. Мужчина забрал дневную выручку и планшет.