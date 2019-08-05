Принципы формирования важных статистических показателей обсудили на Алтае

Совещание по вопросу формирования основных статистических показателей потребительского рынка, платных услуг и туризма состоялось в Министерстве экономического развития Алтайского края, сообщается на официальном сайте региона.

Зампред правительства Алтайского края, министр экономического развития региона Павел Дитятев отметил необходимость взаимодействия с органами статистики на постоянной основе, поскольку статистические данные широко используются в работе краевых министерств и ведомств. Кроме того, они являются основой для принятия важных решений.

В связи с этим были обсуждены вопросы формирования статистических показателей на муниципальном уровне, полноты и достоверности данных по статистике платных услуг населению, проблемных точек в сфере статистики туризма.

Заместитель руководителя регионального Росстата Марина Сабельникова рассказала о новых направлениях взаимодействия федерального ведомства с его территориальными подразделениями.

В мероприятии приняли участие представители Федеральной службы государственной статистики (Росстат), управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай (Алтайкрайстат) и органов исполнительной власти региона.

Ранее Алтайкрайстат назвал размер средней зарплаты в регионе за первый квартал 2019 года. Так, размер среднего дохода за период январь – март составил 25 092 рубля, непосредственно в марте – 26 150 рублей.