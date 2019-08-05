Жителям Алтая продлили аномальную жару еще на четыре дня – до 8 августа

В Алтайском крае с 5 по 8 августа сохранится аномально жаркая погода с температурами воздуха +30 градусов и выше, сообщает региональное МЧС.

Сильная жара характеризуется превышением среднеплюсовой температуры воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней. Опасность для населения заключается в перегревании – угрозе повышения температуры тела выше 37,1 градуса или теплонарушении – приближении температуры тела к 38,8 градуса. Тепловое критическое состояние наступает при длительном (сильном перегревании), способном привести к тепловому удару или нарушению сердечной деятельности. Симптомами перегревания являются: покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания.

Ранее Алтайский ЦГМС сообщал, что в период с 1 по 4 августа в регионе местами прогнозируется сильная жара с максимальной температурой воздуха +35 градусов и выше.

6 августа в крае ожидается +27...+32°С, в Барнауле будет +27...+29°С.

В МЧС рассказали, как подготовиться к сильной жаре. Необходимо запастись дополнительными емкостями и заполнить их водой, приготовить приемлемую для жары светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Также помогут вентиляторы или кондиционеры.

Во время сильной жары следует избегать воздействия повышенной температуры, поскольку обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигаться необходимо не спеша и оставаясь в тени.

Также с 6 по 9 августа местами в западных районах Алтайского края сохранится высокая пожароопасность и чрезвычайная пожароопасность. Напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасности.