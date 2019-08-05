Жителям Алтая продлили аномальную жару еще на четыре дня – до 8 августа

В Алтайском крае с 5 по 8 августа сохранится аномально жаркая погода с температурами воздуха +30 градусов и выше, сообщает региональное МЧС.
Сильная жара характеризуется превышением среднеплюсовой температуры воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней. Опасность для населения заключается в перегревании – угрозе повышения температуры тела выше 37,1 градуса или теплонарушении – приближении температуры тела к 38,8 градуса. Тепловое критическое состояние наступает при длительном (сильном перегревании), способном привести к тепловому удару или нарушению сердечной деятельности. Симптомами перегревания являются: покраснение кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда. В дальнейшем возможна потеря сознания, остановка сердца и дыхания.
Ранее Алтайский ЦГМС сообщал, что в период с 1 по 4 августа в регионе местами прогнозируется сильная жара с максимальной температурой воздуха +35 градусов и выше.
6 августа в крае ожидается +27...+32°С, в Барнауле будет +27...+29°С.
В МЧС рассказали, как подготовиться к сильной жаре. Необходимо запастись дополнительными емкостями и заполнить их водой, приготовить приемлемую для жары светлую воздухонепроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Также помогут вентиляторы или кондиционеры.
Во время сильной жары следует избегать воздействия повышенной температуры, поскольку обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться. Передвигаться необходимо не спеша и оставаясь в тени.
Также с 6 по 9 августа местами в западных районах Алтайского края сохранится высокая пожароопасность и чрезвычайная пожароопасность. Напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасности.
Комментарии
С каких пор +27 +33 стало для нашего региона аномальной жарой? 105 раз уже такое было и в июнях и в июлях и в августах! Люди теплу радуются, косточки греют, такое недолгое сибирское лето. По -моему слово "аномальная" сюда не подходит, ну предупредите, как вести себя в жару, ценные указания и т.п, зачем такие громкие слова?
" Люди теплу радуются, косточки греют"
ты хотел сказать бездельники, потому что на работе и в огороде просто "Ад".
С каких пор +27 +33 стало для нашего региона аномальной жарой?
я так понимаю с начала аномальных пожаров, так сказать для отмазки, что если чего, то во всем увиновата аномальная жара, а не последствия принятия лесного кодекса....
Ну вот, а почему же все хотят на Юг переехать, там-то +40 стабильно)))